Sadakatsiz'in sevilen ismi evlendi! İşte eşi...

Sadakatsiz'in Haluk'u Burak Sergen, şubat 2019'da nişanlandığı Nihan Ünsal Sergen ile evlendi. İşte sürpriz nikahın perde arkası...

Kanal D'nin sevilen dizisi "Sadakatsiz"de rol alan Sergen, geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanmış ve 46 gün hastanede tedavi görmüştü.

Sağlığına kavuşan oyuncu dün, nişanlısıyla aile arasında gerçekleşen tören ile nikah masasına oturdu. Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Sergen'in evinde gerçekleşen nikah töreninde çiftin şahitliğini, Erkan Şahin ve Buket Kayapınar Özsırlı yaptı.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Burak Sergen, "Birlikte sonuna kadar gideceğim insanı buldum. Bu hastalığı atlattığım an Nihan'ın hemen soyadımı taşıması için gereken protokolü gerçekleştirdik" dedi.

Kaynak: Snob Magazin