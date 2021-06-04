Sadakatsiz'in sevilen ismi evlendi! İşte eşi...
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Sadakatsiz'in sevilen ismi evlendi! İşte eşi...

Sadakatsiz'in sevilen ismi evlendi! İşte eşi...
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Sadakatsiz'in Haluk'u Burak Sergen, şubat 2019'da nişanlandığı Nihan Ünsal Sergen ile evlendi. İşte sürpriz nikahın perde arkası...

Kanal D'nin sevilen dizisi "Sadakatsiz"de rol alan Sergen, geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanmış ve 46 gün hastanede tedavi görmüştü.

Sağlığına kavuşan oyuncu dün, nişanlısıyla aile arasında gerçekleşen tören ile nikah masasına oturdu. Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Sergen'in evinde gerçekleşen nikah töreninde çiftin şahitliğini, Erkan Şahin ve Buket Kayapınar Özsırlı yaptı.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Burak Sergen, "Birlikte sonuna kadar gideceğim insanı buldum. Bu hastalığı atlattığım an Nihan'ın hemen soyadımı taşıması için gereken protokolü gerçekleştirdik" dedi.

Sadakatsiz'in sevilen ismi evlendi! İşte eşi...
Sadakatsiz'in sevilen ismi evlendi! İşte eşi...
Sadakatsiz'in sevilen ismi evlendi! İşte eşi...

Kaynak: Snob Magazin

Koronavirüsü yenen Burak Sergen, Nihan Ünsal ile evlendi
Koronavirüsü yenen Burak Sergen, Nihan Ünsal ile evlendi
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