Sadakatsiz 31. yeni bölüm ne zaman, bugün mü haftaya mı? Sadakatsiz final bölümü hangi gün olacak?

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SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bugün Sadakatsiz tekrar bölümü ekranlara gelecek. Yeni bölüm 2 Haziran Çarşamba, yani haftaya yayınlanacaktır.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM BUGÜN MÜ HAFTAYA MI?

Yapılan açıklamaya göre Sadakatsiz 31. bölüm (sezon finali bölümü) haftaya 2 Haziran günü ekranlara gelecektir.

SADAKATSİZ 26 MAYIS ÇARŞAMBA BUGÜN YOK MU?

Sadakatsiz bugün tekrar bölümü ile ekranlara gelecek. Bugün yeni bölümü yok. Yapılan açıklamaya göre Sadakatsiz sezon finali bölümü 2 Haziran Çarşamba günü yayınlanacak. Bu bakımdan bugün yeni bölümü olmayacak.

Twitter'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Mükemmel bir sezon finali için 2 Haziran Çarşamba 20.00'de sizlerleyiz!"

Buna göre 26 Mayıs bugün Sadakatsiz yeni bölümü yayınlanmayacak. Tekrar bölümü ile ekranlara gelecek.

SADAKATSİZ BUGÜN YENİ BÖLÜMÜ NEDEN YOK, NİYE YOK?

Konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat sezon finalinin 2 Haziran günü yayınlanacak olduğunu biliyoruz. Sezon finali yani 31. bölüm haftaya ekranlara gelecek. Bugün ise Kanal D yayın akışına baktığımızda Sadakatsiz'in tekrar bölümü olacağı anlaşılıyor.

SAKADATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 19 Mayıs Çarşamba yayınlanan 30. Bölümde Asya'nın geçmişten gelen misafiri dengeleri değiştirecek mi?

Asya Günalan'ın gelişi, Asya'nın geçmişinde yüzleşmesi kolay olmayan bir sayfayı aralamıştır. Asya'ya verdiği sözü tutmaya kararlı olan Volkan ondan uzak dururken, Asya da kendi adına yeni kararlar alma arifesindedir. Ali'nin doğum günü, geçmişle gelecek arasında beklenmedik bir köprü kurarken, herkesi bir araya getiren partideki hangi sürpriz gelişme o günü unutulmaz kılacaktır?

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLER?

Asya Yılmaz (Cansu Dere): Doktordur. Ali'nin annesi, Volkanın eski eşidir.

Volkan Arslan (Caner Cindoruk): Mimardır. Asya'nın eski eşi, Ali ve Zeynep'in babası. Derin ile evlidir.

Derin Güçlü Arslan (Melis Sezen): Haluk ile Gönül'ün kızı, Volkan'ın eşi ve Zeynep'in annesidir. Asya'dan nefret etmektedir.

Haluk Güçlü (Burak Sergen): İş adamıdır. Gönül'ün eşi, Derin, Demir ve Selçuk'un babasıdır.

Derya Samanlı (Özge Özder): Volkan, Bahar ve Mert'in çocukluk arkadaşıdır. Asrın Hastanesi'nin Asya'dan sonraki başhekimidir.

Turgay Güngör (Kenan Ece): Asrın Hastanesi'nin psikiyatristi. Asya'dan hoşlanmaktadır.

Bahar Gelik (Yeliz Kuvancı): Volkan ve Bahar'ın çocukluk arkadaşı, Mert'in hem çocukluk arkadaşı hemde eski eşi.

Gönül Güçlü (Gözde Seda Altuner): Haluk'un eşi, Derin ile Demir'in annesi, Zeynep'in anneannesi, Melih'in ablasıdır.

Melih Komiser (Ali İl): Gönül'ün kardeşi.

Ali Arslan (Alp Akar): Asya ile Volkan'ın oğludur. Zeynep'in üvey ağabeyidir.