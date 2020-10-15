Sadakatsiz 3. bölüm 1. fragmanı yayınlandı? Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz yeni bölümünde neler oluyor?

Çarşamba akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi 3. bölüm 1. fragman yayınlandı. Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz yeni bölümünde neler oldu?

Başrollerinde Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin paylaştığı dizi tüm heyecanı ile devam ediyor. Sadakatsiz 3. bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz yeni bölümünde neler oluyor?

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşi Volkan ve tüm dostları tarafından ihanete uğradığını öğrenen Asya, Volkan'la yüzleşmeye karar verir. Öte yandan Ali'nin babasıyla kampa gitmek için kurduğu hayaller, Asya'nın kararını etkileyecektir. Volkan ve Ali kamptayken Asya'yı hastanede bekleyen büyük bir sürpriz ise, tüm dengeleri alt üst edecektir. Volkan'ın Asya'dan boşanmasını isteyen Derin ise giderek daha tehlikeli olmaya başlayacaktır. İki kadın arasında kalan Volkan nasıl bir hamle yapacak? Asya, Volkan'a ihaneti itiraf ettirebilecek mi?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLUYOR?

Güven üzerine kurulmuş evliliğin sahte olduğunu Asya, tekrar kocasına tekrar güvenmek istiyor. Fakat yalanlar ile Derin ve Asya ile ilişkisini sürdüren Volkan karısına yakalanacak.

SADAKATSİZ 3. BÖLÜM 1. FRAGMAN İZLE!