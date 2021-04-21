Sadakatsiz 27. yeni bölümü yok mu? 21 Nisan Sadakatsiz yeni bölüm neden yok? Ne zaman yayınlanacak?

Kanal D'nin 21 Nisan yayın akışında Sadakatsiz yeni bölümü yer almadı. Bunun ardından Sadakatsiz bitti mi, neden yayınlanmıyor gibi sorular merak edildi. Sadakatsiz bugün yeni bölümü olmayacak mı? Sadakatsiz final mi yapacak, neden yeni bölümü olmadı? Sadakatsiz koronavirüs dolayısıyla mı 1 hafta ara verdi? 21 Nisan Sadakatsiz yeni bölüm neden yok? Ne zaman yayınlanacak? Sadakatsiz 27. yeni bölümü yok mu?

Ekranların sevilen dizisi Sadakatsiz bugün yeni bölümü yayınlanmadı. Bunun ardından Sadakatsiz neden yayınlanmadı merak edildi. Sadakatsiz neden yayınlanmadı, pandemi nedeniyle ara mı verildi? Sadakatsiz yeni bölümü niye yok? Sadakatsiz 27. yeni bölümü yok mu?Detaylar haberimizde.

SADAKATSİZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sadakatsiz yeni bölümleri normalde her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da ekranlara geliyordu. Fakat bugün sağlık problemleri nedeniyle 27. bölüm yayınlanmayacak. Yeni bölüm haftaya ekranlara gelecek.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMÜ NEDEN YAYINLANMIYOR?

MED yapım resmi twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre Sadakatsiz bu hafta sağlık problemleri nedeniyle ekranlara gelmeyecek.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Daha önce paylaşmış olduğumuz sağlık problemleri sebebiyle bu hafta ne yazık ki SADAKATSİZ yayında olamayacak. İzleyicilerimizin bu durumu anlayışla karşılayacağını ümit ediyoruz."

Buna göre 21 Nisan Çarşamba günü dizinin yeni bölümü olan 27. bölüm ekranlara gelemeyecek. Yeni bölümün haftaya yayınlanması bekleniyor.

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLER?

Cansu Dere - Asya Yılmaz

Caner Cindoruk - Volkan Arslan

Melis Sezen - Derin Güçlü Arslan

Kenan Ece - Turgay Güngör

Cemal Hünal - Sinan Taşkıran

Burak Sergen - Haluk Güçlü

Özge Özder - Derya Samanlı

Yeliz Kuvancı - Bahar Gelik

Mahmut Gökgöz - Altan Saygıner

Ali İl - Melih Komiser

Olcay Yusufoğlu - Serap Şenlik

Gözde Seda Altuner - Gönül Güçlü

Nazlı Bulum - Nil Tetik

Tarık Emir Tekin - Selçuk Dağcı

Meltem Baytok - Cavidan

Alp Akar - Ali Arslan

Doğan Can Sarıkaya - Demir Güçlü

Yaren Vera Salma - Zeynep Arslan

Aydan Taş - Didem Aktaş

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadakatsiz 14 Nisan Çarşamba yayınlanan 26. Bölümde Derin'i kaçıran kişi bu sefer de Asya'yı kaçırıyor! Peki bütün bu olanların arkasında kim var?

Derin çaresizlik içinde kurtarılmayı beklerken, Asya'nın sabrı da gücü de günden güne azalmaktadır. Yaşanan gelişmeler Asya'yı geçmişe götürse de, alacağı kararlarla herkes için en doğru olanı yapmayı kafasına koymuştur. Derin'i bulmak için iz sürmeye devam eden Volkan, önemli bir gerçekle yüz yüze gelir. Derin'in içinde bulunduğu çıkmaz henüz çözülmemişken yaşanan hangi şok gelişme, dengeleri bir kez daha alt üst edecektir?