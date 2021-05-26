Sadakatsiz 26 Mayıs bugün yeni bölüm olmayacak mı, neden yok? Sadakatsiz 26 Mayıs mı 2 Haziran mı yayınlanacak?

Ekranların sevilen dizisi Sadakatsiz bugün yeni bölümü ile yayınlanmadı. Tekrar bölümünün ardından izleyiciler Sadakatsiz bitti mi, final mi yaptı, neden yok? merak etti. Peki, Sadakatsiz bugün olmayacak mı? Sadakatsiz 31. yeni bölümü ne zaman? Sadakatsiz 26 Mayıs Çarşamba günü yeni bölüm olmayacak mı? Detaylar haberimizde.

Sadakatsiz her Çarşamba Kanal D'de yayınlanıyor. Fakat bugün yeni bölümü ekranlara gelmedi. Bunun ardından Sadakatsiz neden yok merak edildi. Peki, Sadakatsiz bitti mi, final mi yaptı? Sadakatsiz sezon finali mi olacak? Sadakatsiz tamamen mi final yapıyor, tamamen mi bitecek? Sadakatsiz neden final yapıyor?

SADAKATSİZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sadakatsiz her Çarşamba günü saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

SADAKATSİZ 26 MAYIS ÇARŞAMBA BUGÜN YOK MU?

Sadakatsiz bugün tekrar bölümü ile ekranlara gelecek. Bugün yeni bölümü yok. Yapılan açıklamaya göre Sadakatsiz sezon finali bölümü 2 Haziran Çarşamba günü yayınlanacak. Bu bakımdan bugün yeni bölümü olmayacak.

Twitter'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Mükemmel bir sezon finali için 2 Haziran Çarşamba 20.00'de sizlerleyiz!"

Buna göre 26 Mayıs bugün Sadakatsiz yeni bölümü yayınlanmayacak. Tekrar bölümü ile ekranlara gelecek.

SADAKATSİZ BUGÜN YENİ BÖLÜMÜ NEDEN YOK?

Konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat sezon finalinin 2 Haziran günü yayınlanacak olduğunu biliyoruz. Sezon finali yani 31. bölüm haftaya ekranlara gelecek. Bugün ise Kanal D yayın akışına baktığımızda Sadakatsiz'in tekrar bölümü olacağı anlaşılıyor.

SADAKATSİZ SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Sezon finali 2 Haziran Çarşamba saat 20:00 'da Kanal D ekranlarına gelecek.

SAKADATSİZ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Sadakatsiz 19 Mayıs Çarşamba yayınlanan 30. Bölümde Asya'nın geçmişten gelen misafiri dengeleri değiştirecek mi?

Asya Günalan'ın gelişi, Asya'nın geçmişinde yüzleşmesi kolay olmayan bir sayfayı aralamıştır. Asya'ya verdiği sözü tutmaya kararlı olan Volkan ondan uzak dururken, Asya da kendi adına yeni kararlar alma arifesindedir. Ali'nin doğum günü, geçmişle gelecek arasında beklenmedik bir köprü kurarken, herkesi bir araya getiren partideki hangi sürpriz gelişme o günü unutulmaz kılacaktır?

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLER?

Asya Yılmaz (Cansu Dere): Doktordur. Ali'nin annesi, Volkanın eski eşidir.

Volkan Arslan (Caner Cindoruk): Mimardır. Asya'nın eski eşi, Ali ve Zeynep'in babası. Derin ile evlidir.

Derin Güçlü Arslan (Melis Sezen): Haluk ile Gönül'ün kızı, Volkan'ın eşi ve Zeynep'in annesidir. Asya'dan nefret etmektedir.

Haluk Güçlü (Burak Sergen): İş adamıdır. Gönül'ün eşi, Derin, Demir ve Selçuk'un babasıdır.

Derya Samanlı (Özge Özder): Volkan, Bahar ve Mert'in çocukluk arkadaşıdır. Asrın Hastanesi'nin Asya'dan sonraki başhekimidir.

Turgay Güngör (Kenan Ece): Asrın Hastanesi'nin psikiyatristi. Asya'dan hoşlanmaktadır.

Bahar Gelik (Yeliz Kuvancı): Volkan ve Bahar'ın çocukluk arkadaşı, Mert'in hem çocukluk arkadaşı hemde eski eşi.

Gönül Güçlü (Gözde Seda Altuner): Haluk'un eşi, Derin ile Demir'in annesi, Zeynep'in anneannesi, Melih'in ablasıdır.

Melih Komiser (Ali İl): Gönül'ün kardeşi.

Ali Arslan (Alp Akar): Asya ile Volkan'ın oğludur. Zeynep'in üvey ağabeyidir.