Sadakatsiz 26. bölüm fragmanı izle! KANAL D Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 25. bölüm izle

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SADAKATSİZ 25. bölüm FULL İZLE!

SADAKATSİZ 26. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SADAKATSİZ 26. BÖLÜM ÖZETİ

Derin çaresizlik içinde kurtarılmayı beklerken, Asya'nın sabrı da gücü de günden güne azalmaktadır. Yaşanan gelişmeler Asya'yı geçmişe götürse de, alacağı kararlarla herkes için en doğru olanı yapmayı kafasına koymuştur. Derin'i bulmak için iz sürmeye devam eden Volkan, önemli bir gerçekle yüz yüze gelir. Derin'in içinde bulunduğu çıkmaz henüz çözülmemişken yaşanan hangi şok gelişme, dengeleri bir kez daha alt üst edecektir?

SADAKATSİZ 25. BÖLÜM İZLE

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