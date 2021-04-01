Sadakatsiz 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Sadakatsiz 24. bölüm izle, son (24) bölüm full izle!
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Sadakatsiz 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Sadakatsiz 24. bölüm izle, son (24) bölüm full izle!

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Sadakatsiz 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Sadakatsiz 24. bölüm izle, son (24) bölüm full izle!

Sadakatsiz 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Sadakatsiz dizisinin 24. bölümü ardından araştırılmaya başladı. ATV'de yayınlanan Sadakatsiz 25. bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz son bölüm özeti! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? ATV Sadakatsiz 24. bölüm izle, son (24) bölüm full izle!

Sadakatsiz'de korkutan sahne! Bataklıkta ölü bulunan kadın Derin mi?
Sadakatsiz'de korkutan sahne! Bataklıkta ölü bulunan kadın Derin mi?

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SADAKATSİZ 25. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz dizisi ATV ekranlarında bu akşam 24. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 24. bölümün ardından şimdi de Sadakatsiz 25. bölüm için araştırmalarına başladılar. Sadakatsiz 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Sadakatsiz 25. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Sadakatsiz 25. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

SADAKATSİZ 24. BÖLÜM İZLE

Sadakatsiz 24. bölüm izlemek için tıklayınız!

SADAKATSİZ 24. BÖLÜMDE NE YAŞANDI?

Sadakatsiz 24. Bölüm Fragmanı yayında! Polis, Derin'in kaybolmasından Volkan'ı sorumlu tutuyor!

Derin'in kaybolmasının ardından polis tüm şüphelileri sorguya çekmeye başlar. İlk şüpheli olarak da Volkan'la konuşurlar. Gönül ise polisi Asya'ya yönlendirir. Ancak ortaya çıkan bir mesaj bütün gözlerin Volkan'a çevrilmesine sebep olur!

Derin nerede? Şüpheli durumuna düşen Volkan ne yapacak?

Oyuncular

  • Cansu Dere (Asya)
  • Caner Cindoruk (Volkan)
  • Melis Sezen (Derin)
  • Burak Sergen (Haluk)
  • Özge Özder (Derya)
  • Eren Vurdem (Mert)
  • Yeliz Kuvancı (Bahar)
  • Olcay Yusufoğlu (Serap)
  • Nazlı Bulum (Nil)
  • Gözde Seda Altuner (Gönül)
  • Emir Taro Tekin (Selçuk)
  • Alp Akar (Ali)
- Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
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