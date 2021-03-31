Sadakatsiz 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Sadakatsiz 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Sadakatsiz 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D ekranlarında yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Sadakatsiz'un 25. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Sadakatsiz, yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Diziseverleri ekrana bağlayan yeni bölüm sonrası Sadakatsiz 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, merak edildi.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Volkan'ın boşanma kararı Derin ve Asya'yı bir kez daha karşı karşıya getirir. Gündeme bomba gibi düşen bir gelişme herkesi şaşkınlık içinde bırakır. Gözünü karartan Derin'in aldığı karar karşısında Volkan kendisini köşeye sıkışmış bulurken, Asya üzerine oynanan oyunları bozmakta kararlıdır. Aşk, sadakat ve ihanetle sınanan hayatlarda yepyeni bir perde açılırken, Derin, Volkan ve Asya için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır..

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadakatsiz 24. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Derin'in ortadan kaybolmasıyla kızı Zeynep'i alan Volkan, Asya'nın evine geliyor. Zeynep'i geri almak için oraya gelen Haluk ve Gönül'e o sırada bir telefon geliyor. Melih, bir ihbar aldıklarını ve bir kadın ceseti bulunduğunu söylüyor. Peki bulunan kadın ceseti Derin'e mi ait?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
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