Sadakatsiz 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Sadakatsiz 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

24.03.2021 21:46 | Son Güncelleme: 24.03.2021 21:49
Sadakatsiz 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Fox ekranlarında yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Sadakatsiz'un 24. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Sadakatsiz, yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Diziseverleri ekrana bağlayan yeni bölüm sonrası Sadakatsiz 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, merak edildi.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 17 Mart Çarşamba yayınlanan 22. Bölümde ipler kopuyor!

Volkan, Asya'nın evinde yine eski defterleri açıyor ancak bu kez Derin her şeyi öğreniyor.

Asya'nın hamlesi, üzerine oynanan oyunda kartları yeniden dağıtmıştır. Beklenmedik bir haber Asya, Sinan, Volkan ve Derin cephesinde yeni bir krizin tetikçisi olur. Gönül'ün artan baskısına boyun eğmeyen Selçuk, Güçlü ailesini daha güç durumda bırakmaya kararlıdır. Derin ve Volkan'ın ilişkisinde ipler daha da gerilirken yaşanan şok bir gelişme, hangi kaçınılmaz sonun habercisidir?

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Güncel gelişmeleri öğrenmek için sayfamızı takip edebilirsiniz.

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
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