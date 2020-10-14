Sadakatsiz 2. bölüm fragmanı yayımlandı! Sadakatsiz 1. bölüm izle

Sadakatsiz dizisi ilk bölüm ile Kanal D'de izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Sadakatsiz oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Sadakatsiz son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

Sadakatsiz yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. İlk bölümü sonrası seyirci, Sadakatsiz 2. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile çarşamba akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

Sadakatsiz dizisi izle...

SADAKATSİZ KONUSU NEDİR?

Asya başarılı bir doktordur. Kocası Volkan harika bir eş ve oğulları Ali'ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek… Volkan'ı, evliliğini ve mutlu sandığı yuvayı sorgulamaya başladığında karşısına çıkan her bir iz, onu bambaşka sonuçlara ulaştırır. Asya bu hikayenin kurbanı olmamak için ne gerekirse yapmaya hazırdır.

SADAKATSİZ DİZİSİ OYUNCULARI

Başarılı kadrosuyla ilk bölüm itibariyle dikkatleri çeken Sadakatsiz dizisinde: Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Tarık Tekin, Alp Akar, Özge Özder, Burak Sergen bulunuyor.