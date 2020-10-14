Sadakatsiz 2. bölüm fragmanı yayımlandı! Sadakatsiz 1. bölüm izle
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sadakatsiz 2. bölüm fragmanı yayımlandı! Sadakatsiz 1. bölüm izle

14.10.2020 16:34 | Son Güncelleme: 14.10.2020 16:40

Sadakatsiz dizisi ilk bölüm ile Kanal D'de izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Sadakatsiz oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Sadakatsiz son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

Sadakatsiz yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. İlk bölümü sonrası seyirci, Sadakatsiz 2. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile çarşamba akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

Sadakatsiz dizisi izle...

SADAKATSİZ KONUSU NEDİR?

Asya başarılı bir doktordur. Kocası Volkan harika bir eş ve oğulları Ali'ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek… Volkan'ı, evliliğini ve mutlu sandığı yuvayı sorgulamaya başladığında karşısına çıkan her bir iz, onu bambaşka sonuçlara ulaştırır. Asya bu hikayenin kurbanı olmamak için ne gerekirse yapmaya hazırdır.

Sadakatsiz 2. bölüm fragmanı yayımlandı! Sadakatsiz 1. bölüm izle

SADAKATSİZ DİZİSİ OYUNCULARI

Başarılı kadrosuyla ilk bölüm itibariyle dikkatleri çeken Sadakatsiz dizisinde: Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Tarık Tekin, Alp Akar, Özge Özder, Burak Sergen bulunuyor.

Sadakatsiz 2. bölüm fragmanı yayımlandı! Sadakatsiz 1. bölüm izle
Sadakatsiz 2. bölüm fragmanı yayımlandı! Sadakatsiz 1. bölüm izle

İlgili Haberler

Sadakatsiz dizisi ne zaman başlıyor? Sadakatsiz dizi oyuncuları kimler? Sadakatsiz hangi kanalda yayınlanacak?
Sadakatsiz dizisi ne zaman başlıyor? Sadakatsiz dizi oyuncuları kimler? Sadakatsiz hangi kanalda yayınlanacak?
MasterChef 78. bölüm fragmanı yayımlandı! MasterChef son bölüm izle
MasterChef 78. bölüm fragmanı yayımlandı! MasterChef son bölüm izle
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 167. bölüm fragmanı izle? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm neler oldu?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 167. bölüm fragmanı izle? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm neler oldu?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Vladimir Putin Engin Yıldırım Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Şevval Sam Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Vitor Hugo Erol Bulut Metin Oktay Sergen Yalçın Manuel Fernandes
Daha Fazla Apple Kadir Şeker Engin Yıldırım Anayasa Mahkemesi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sadakatsiz 2. bölüm fragmanı yayımlandı! Sadakatsiz 1. bölüm izle - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 16:48:59. #1.14#
title