Sadakatsiz 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölümde (19) fragmanında neler olacak?

Sadakatsiz 19. Bölüm full izle | Sadakatsiz 18. bölüm Çarşamba akşamı yayınlandı. Sadakatsiz 18. Bölümü Kanal D'nin internet adresinden ve dizinin Youtube sayfasından izleyebilirsiniz. Sadakatsiz yeni bölümde fragmanında neler olacak?

SADAKATSİZ 19. BÖLÜM FRAGMANI

Sadakatsiz 19. bölüm fragmanı yayınlanmadı.

SADAKATSİZ 18. BÖLÜM ÖZETİ!

Asya'nın aldığı karar herkeste şok etkisi yaratırken Derin büyük bir zafer kazandığına inanır. Hicran ve Selçuk'u bir araya getiren kaçınılmaz yüzleşme, beklenmedik karşılaşmaların da habercisidir. Asya'nın uzaklaşması Volkan'ı hiç düşmediği kadar büyük bir çıkmaza sürüklerken, sonuçları herkes için sarsıcı olur. Derin Ali için çaba göstermeyi sürdürürken dengeleri bir kez daha değiştiren gelişme ne olacaktır?

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Cansu Dere : Asya Arslan

Caner Cindoruk : Volkan Arslan

Melis Sezen : Derin Güçlü

Eren Vurdem : Mert Gelik

Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik

Olcay Yusufoğlu : Serap Şenlik

Nazlı Bulum : Nil Tetik

Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü

Emir Taro Tekin : Selçuk Dağcı

Alp Akar : Ali Arslan