Sadakatsiz 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 17. bölüm izle! Sadakatsiz yeni bölümde ne olacak? Dizinin konusu nedir?
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Sadakatsiz 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 17. bölüm izle! Sadakatsiz yeni bölümde ne olacak? Dizinin konusu nedir?

10.02.2021 21:23 | Son Güncelleme: 10.02.2021 21:26
Sadakatsiz 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 17. bölüm izle! Sadakatsiz yeni bölümde ne olacak? Dizinin konusu nedir?

Kanal D'nin yeni dizisi başladı! Heyecanla beklenen Sadakatsiz dizisinin 18. fragmanı yayınlandı mı çok merak ediliyor? Peki Sadakatsiz konusu nedir? Sadakatsiz 17. bölüm izleme linki! Sadakatsiz oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde...

Cansu Dere'nin başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir seneryoya sahip olan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sadakatsiz 18. fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 17. bölüm izle!

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Sadakatsiz 27 Ocak Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Ali'nin aldığı karar Asya ile Volkan için yepyeni bir sınav haline gelmiştir. Ancak Asya oğlu için en doğru adımları atmaya karalıdır. Derin'in planları Volkan'la arasındaki iplerin gerilmesine sebep olurken, Volkan'ın çözmesi gereken bambaşka sorunlar ortaya çıkar. Ali'nin içine düştüğü çıkmaz büyürken, oğluna yardımcı olmak isteyen Asya hangi beklenmedik gelişme ile karşı karşıya kalacaktır?

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE...

Sadakatsiz 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 17. bölüm izle! Sadakatsiz yeni bölümde ne olacak? Dizinin konusu nedir?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadakatsiz 17. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Gitmeye karar veren Asya, Derin'den gelen hamle ile geri adım atıyor. Asya'nın savaşı artık Volkan'la değil, Derin'le....

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

Sadakatsiz 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 17. bölüm izle! Sadakatsiz yeni bölümde ne olacak? Dizinin konusu nedir?

SADAKATSİZ 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz dizisinin 17. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

SADAKATSİZ 17. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

Sadakatsiz 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 17. bölüm izle! Sadakatsiz yeni bölümde ne olacak? Dizinin konusu nedir?

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Cansu Dere : Asya Arslan

Caner Cindoruk : Volkan Arslan

Melis Sezen : Derin Güçlü

Eren Vurdem : Mert Gelik

Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik

Olcay Yusufoğlu : Serap Şenlik

Nazlı Bulum : Nil Tetik

Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü

Emir Taro Tekin : Selçuk Dağcı

Alp Akar : Ali Arslan

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