Sadakatsiz 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz son bölümde neler oldu?

Sadakatsiz Med Yapım ve Mednova yapım imzalı, senaryosu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi tarafından kaleme alınan dram ve psikolojik gerilim türündeki televizyon dizisidir. Peki, Sadakatsiz 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz izle!

İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlanan Sadakatsiz 18. bölüm yeni bölüm yayınlandı. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen yer alıyor. Kanal D ekranlarında yer alan Sadakatsiz 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde…

SADAKATSIZ 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz her Çarşamba izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Beklenen yeni bölüm Sadakatsiz 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz 18. bölüm yeni bölümünde Asya ve Volkan'ın tehlikeli bir şekilde yakınlaşıyor.

Asya'nın yanına gelen Volkan garip bir ruh halindedir. Yaşanan tüm olaylara rağmen Asya'dan kopamayan Volkan beklenmedik bir hamle yapar. Asya ve Volkan arasında neler olacak? Tekrar beraber olacaklar mı?

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SADAKATSIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Her Çarşamba saat 20:00'da yayınlanan dizinin bu haftaki bölümü de 10 Şubat Çarşamba günü saat 20:00'da yayınlanacak. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Eren Vurdem ve Burak Sergen gibi büyük oyuncuların yer aldığı Sadakatsiz büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

SADAKATSIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya'nın aldığı karar herkeste şok etkisi yaratırken Derin büyük bir zafer kazandığına inanır. Hicran ve Selçuk'u bir araya getiren kaçınılmaz yüzleşme, beklenmedik karşılaşmalarında habercisidir. Asya'nın uzaklaşması Volkan'ı hiç düşmediği kadar büyük bir çıkmaza sürüklerken, sonuçları herkes için sarsıcı olur. Derin Ali için çaba göstermeyi sürdürürken dengeleri bir kez daha değiştiren gelişme ne oldu?

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