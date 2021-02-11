Sadakatsiz 18. bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 17. Bölüm son bölüm tek parça izle! Sadakatsiz fragmanı izle!

Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Sadakatsiz'in 18. bölüm fragmanı yayınlandı. İhanetinden dolayı pişman olan Volkan, eski eşinin evine gelip geri dönmek istediğini söylüyor. Asya'nın yaşadıklarından sonra Volkan'a ne cevap vereceği merak konusu oldu. Sadakatsiz 17. Bölüm son bölüm tek parça izle! Sadakatsiz 18. bölüm fragmanı!

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz 10 Şubat Çarşamba akşamı 17. bölümüyle ekrana geldi. Heyecanlı anların yaşadığı bölümün sonunda yeni bölümden ilk fragman da yayınlandı. Sadakatsiz 18. bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 17. Bölüm son bölüm tek parça izle!

SADAKATSİZ 17. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz son bölümde Derin, Ali için çaba göstermeyi sürdürürken dengeleri bir kez daha değiştiren bir gelişme yaşandı. Son zamanlarda sinirleri çok bozuk olan Derin, tüm hırsını Ali'den çıkardı. Ali'ye karşı bir anda tavrı değişen Derin, onunla tartışmaya başladı. Sesler yükselince Volkan duruma el attı. Ancak Volkan'ın gelişi bu defa çok sert oldu.

Derin'le tartışan Ali'nin "Annemi aldattığın için bunlar oldu" sözleri üzerine çılgına dönen Volkan, oğluna tokat attı. Ali ise gözyaşları içinde annesi Asya'yı ağlayarak kendisini almasını istedi. Volkan ve Derin'in evine gelen Asya, oğluna kavuştu.

SADAKATSİZ 18. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asya'nın yanına gelen Volkan garip bir ruh halindedir. Yaşanan tüm olaylara rağmen Asya'dan kopamayan Volkan beklenmedik bir hamle yapar. Asya ve Volkan arasında neler olacak? Tekrar beraber olacaklar mı?

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