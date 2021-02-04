Sadakatsiz 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz yeni bölümde (17) fragmanında neler olacak?
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Sadakatsiz 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz yeni bölümde (17) fragmanında neler olacak?

04.02.2021 14:07 | Son Güncelleme: 04.02.2021 14:12
Sadakatsiz 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz yeni bölümde (17) fragmanında neler olacak?

Sadakatsiz 17. bölümü araştırılıyor. Sadakatsiz izle! Kanal D ekranlarının iddialı dizisi Sadakatsiz, 3 Şubat Çarşamba akşamı 17. bölümüyle ekrana geldi. Diziyi kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler haberimizden ulaşabilirler. Sadakatsiz 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölümde (17) fragmanında neler olacak?

Sadakatsiz 17. Bölüm full izle | Sadakatsiz 17. Bölüm, 3 Şubat Çarşamba akşamı yayınlandı. Sadakatsiz 17. Bölümü Kanal D'nin internet adresinden ve dizinin Youtube sayfasından izleyebilirsiniz. Sadakatsiz yeni bölümde fragmanında neler olacak? Sadakatsiz izle!

SADAKATSİZ 17. BÖLÜM FRAGMANI

Sadakatsiz 17. bölüm fragmanı yayınlandı.

SADAKATSİZ 16. SON BÖLÜM ÖZETİ

Derin'in planları Volkan'la arasındaki iplerin gerilmesine sebep oluyor!

Ali'nin aldığı karar Asya ile Volkan için yepyeni bir sınav haline gelmiştir ancak Asya oğlu için en doğru adımları atmaya karalıdır. Derin'in planları Volkan'la arasındaki iplerin gerilmesine sebep olurken, Volkan'ın çözmesi gereken bambaşka sorunlar ortaya çıkar.

Ali'nin içine düştüğü çıkmaz büyürken, oğluna yardımcı olmak isteyen Asya hangi beklenmedik gelişme ile karşı karşıya kalacaktır?

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