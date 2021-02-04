Sadakatsiz 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz 18 yeni bölüm fragmanında neler olacak?

Kanal D ekranlarının iddialı dizisi Sadakatsiz, 3 Şubat Çarşamba akşamı 16. bölümüyle ekrana geldi. Sadakatsiz 17. bölümü araştırılıyor. Diziyi kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Sadakatsiz 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölümde (18) fragmanında neler olacak?

SADAKATSİZ 17. BÖLÜM FRAGMANI

Sadakatsiz 17. bölüm fragmanı yayınlandı.

SADAKATSİZ 17. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 3 Şubat Çarşamba yayınlanan son bölümde Volkan, Turgay ve Haluk'un görüştüğünü öğreniyor. Turgay'ın Haluk'la ne işi olduğunu anlamayan Volkan, sinir küpüne dönüyor. Bu durumu öğrenir öğrenmez soluğu Turgay'ın yanında alan Volkan, olayın iç yüzünü öğrenmeye çalışıyor ve Turgay'la bir kez daha karşı karşıya geliyor. Volkan'ın bu tavırlarından artık bıkan Turgay ise sert bir tavırla onu yanından kovuyor. Peki Volkan, Haluk'la bu durumu paylaştı mı?

Ayrıca Sadakatsiz 3 Şubat Çarşamba yayınlanan son bölümde Ali'nin ayrılık kararı Asya'yı yerle bir ediyor. Derin, yanına Ali'yi de alarak Asya'nın kapısına geliyor. Bundan sonra Ali'nin onlarla yaşayacağını ve eşyalarını almaya geldiklerini söylüyor. Duydukları karşısında şoke olan Asya, ne yapacağını bilemiyor. O sırada Volkan da geliyor ve olayların tam ortasında kalıyor. Ali, Derin'in sözlerini destekleyip, annesiyle kalmak istemediğini söyleyince ise işin rengi değişiyor. Volkan, Asya'nın tepkisini çekmemek için ise bu durumu düzelteceğine söz veriyor.

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

SADAKATSİZ 15. BÖLÜM ÖZETİ!

Sadakatsiz 27 Ocak Çarşamba yayınlanan bölümünde Asya ve Ali arasındaki gerginlik, Derin'e yarıyor! Selçuk, Nil, Volkan ve Asya'yı bir araya getiren ölüm korkusu, yeni iç hesaplaşmaları ve yüzleşmeleri beraberinde getirir. Volkan ve Derin arasındaki gerginlik büyürken, Haluk'un kurduğu plan onu geçmişinden gelen beklenmedik bir sürprizle karşılaştırır. Asya yüz yüze geldiği gerçek karşısında büyük bir çıkmaza sürüklenirken, tüm dengeleri sarsan gelişmeler yaşanıyor.

SADAKATSİZ 15. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

SADAKATSİZ 18. BÖLÜM FRAGMANI

Sadakatsiz 18. bölüm fragmanı yayınlanmadı.