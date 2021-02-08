Sadakatsiz 17. bölüm 2. fragmanı izle! Sadakatsiz son bölümünde neler oldu? Sadakatsiz oyuncuları!
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Sadakatsiz 17. bölüm 2. fragmanı izle! Sadakatsiz son bölümünde neler oldu? Sadakatsiz oyuncuları!

08.02.2021 17:09 | Son Güncelleme: 08.02.2021 17:12
Sadakatsiz 17. bölüm 2. fragmanı izle! Sadakatsiz son bölümünde neler oldu? Sadakatsiz oyuncuları!

Her Çarşamba, saat 20.00'da Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz 17. bölüm 2. fragmanı izle! Sadakatsiz son bölümünde neler oldu? Sadakatsiz oyuncuları!

Med Yapım ve Mednova yapım imzalı, yönetmeliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi tarafından kaleme alınan dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlanmıştır. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen yer almaktadır. Sadakatsiz 17. bölüm 2. fragmanı izle! Sadakatsiz son bölümünde neler oldu? Sadakatsiz oyuncuları!

SADAKATSİZ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 27 Ocak Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Ali'nin aldığı karar Asya ile Volkan için yepyeni bir sınav haline gelmiştir. Ancak Asya oğlu için en doğru adımları atmaya karalıdır. Derin'in planları Volkan'la arasındaki iplerin gerilmesine sebep olurken, Volkan'ın çözmesi gereken bambaşka sorunlar ortaya çıkar. Ali'nin içine düştüğü çıkmaz büyürken, oğluna yardımcı olmak isteyen Asya hangi beklenmedik gelişme ile karşı karşıya kalacaktır?

SADAKATSİZ OYUNCULARI

Cansu Dere - Asya Yılmaz

Caner Cindoruk - Volkan Arslan

Melis Sezen - Derin Arslan

Kenan Ece - Turgay Güngör

Burak Sergen - Haluk Güçlü

Yeliz Kuvancı - Bahar Gelik

Özge Özder - Derya Samanlı

Mahmut Gökgöz - Altan Saygıner

Olcay Yusufoğlu - Serap Şenlik

Nazlı Bulum - Nil Tetik

Gözde Seda Altuner - Gönül Güçlü

Emir Taro Tekin - Selçuk Dağcı

Alp Akar - Ali Arslan

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE!

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