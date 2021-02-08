Sadakatsiz 17. bölüm 2. fragmanı izle! Sadakatsiz son bölümünde neler oldu? Sadakatsiz oyuncuları!
Her Çarşamba, saat 20.00'da Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz 17. bölüm 2. fragmanı izle! Sadakatsiz son bölümünde neler oldu? Sadakatsiz oyuncuları!
Med Yapım ve Mednova yapım imzalı, yönetmeliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi tarafından kaleme alınan dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlanmıştır. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen yer almaktadır. Sadakatsiz 17. bölüm 2. fragmanı izle! Sadakatsiz son bölümünde neler oldu? Sadakatsiz oyuncuları!
SADAKATSİZ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Sadakatsiz 27 Ocak Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Ali'nin aldığı karar Asya ile Volkan için yepyeni bir sınav haline gelmiştir. Ancak Asya oğlu için en doğru adımları atmaya karalıdır. Derin'in planları Volkan'la arasındaki iplerin gerilmesine sebep olurken, Volkan'ın çözmesi gereken bambaşka sorunlar ortaya çıkar. Ali'nin içine düştüğü çıkmaz büyürken, oğluna yardımcı olmak isteyen Asya hangi beklenmedik gelişme ile karşı karşıya kalacaktır?
SADAKATSİZ OYUNCULARI
Cansu Dere - Asya Yılmaz
Caner Cindoruk - Volkan Arslan
Melis Sezen - Derin Arslan
Kenan Ece - Turgay Güngör
Burak Sergen - Haluk Güçlü
Yeliz Kuvancı - Bahar Gelik
Özge Özder - Derya Samanlı
Mahmut Gökgöz - Altan Saygıner
Olcay Yusufoğlu - Serap Şenlik
Nazlı Bulum - Nil Tetik
Gözde Seda Altuner - Gönül Güçlü
Emir Taro Tekin - Selçuk Dağcı
Alp Akar - Ali Arslan