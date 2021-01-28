Sadakatsiz 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölümde (16) fragmanında neler olacak?

Sadakatsiz 16. Bölüm full izle | Sadakatsiz 16. Bölüm, 27 Ocak Çarşamba akşamı yayınlandı. Sadakatsiz 16. Bölümü Kanal D'nin internet adresinden ve dizinin Youtube sayfasından izleyebilirsiniz. Sadakatsiz yeni bölümde fragmanında neler olacak?

SADAKATSİZ 16. BÖLÜM FRAGMANI

Sadakatsiz 16. bölüm fragmanı yayınlanmadı.

SADAKATSİZ 14. BÖLÜM ÖZETİ!

Asya'nın Ali için endişeleri artarken, Volkan Selçuk tarafından iyice köşeye sıkıştırılmıştır. Üzerindeki baskı yüzünden stres altında olan Ali, kendisine beklenmedik bir yerden destek bulur. Nil'in Selçuk'la kurduğu ilişki hızla çıkmaza sürüklenirken, Asya ile başlattıkları bu riskli oyun kimleri hangi tehlikeyle karşı karşıya bırakacaktır.

SADAKATSİZ 14. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

SADAKATSİZ 13. BÖLÜM ÖZETİ!

Derin'in yüz yüze geldiği gerçekler karşındaki tavrı merak uyandırırken, Volkan Asya'nın Turgay'la ilişkisine yönelik tepkilerini kontrol etmekte güçlük çekiyordur. Asya kendisine yapılan saldırıların arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmak için cesur adımlar atarken onu Volkan'la bir araya getirecek beklenmedik gelişme ne olacaktır?