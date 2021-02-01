Sadakatsiz 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz 17 yeni bölüm fragmanında neler olacak?

Sadakatsiz 16. Bölüm full izle | Sadakatsiz 16. Bölüm, 27 Ocak Çarşamba akşamı yayınlandı. Sadakatsiz 16. Bölümü Kanal D'nin internet adresinden ve dizinin Youtube sayfasından izleyebilirsiniz. Sadakatsiz yeni bölümde fragmanında neler olacak?

SADAKATSİZ 16. BÖLÜM FRAGMANI

Sadakatsiz 16. bölüm fragmanı yayınlandı.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selçuk, Nil, Volkan ve Asya'yı bir araya getiren ölüm korkusu, yeni iç hesaplaşmaları ve yüzleşmeleri beraberinde getirdi. Volkan ve Derin arasındaki gerginlik büyürken, Haluk'un kurduğu plan onu geçmişinden gelen beklenmedik bir sürprizle karşılaştırdı. Asya yüz yüze geldiği gerçek karşısında büyük bir çıkmaza sürüklenirken, Ali'nin beklenmedik kararıyla sarsıldı.

SADAKATSİZ 14. BÖLÜM ÖZETİ!

Asya'nın Ali için endişeleri artarken, Volkan Selçuk tarafından iyice köşeye sıkıştırılmıştır. Üzerindeki baskı yüzünden stres altında olan Ali, kendisine beklenmedik bir yerden destek bulur. Nil'in Selçuk'la kurduğu ilişki hızla çıkmaza sürüklenirken, Asya ile başlattıkları bu riskli oyun kimleri hangi tehlikeyle karşı karşıya bırakacaktır.

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SADAKATSİZ 17. BÖLÜM FRAGMANI

Sadakatsiz 17. bölüm fragmanı yayınlanmadı.