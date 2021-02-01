Sadakatsiz 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz 17 yeni bölüm fragmanında neler olacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sadakatsiz 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz 17 yeni bölüm fragmanında neler olacak?

01.02.2021 12:35 | Son Güncelleme: 01.02.2021 12:39
Sadakatsiz 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz 17 yeni bölüm fragmanında neler olacak?

Sadakatsiz 16. bölümü araştırılıyor. Kanal D ekranlarının iddialı dizisi Sadakatsiz, 27 Ocak Çarşamba akşamı 15. bölümüyle ekrana geldi. Diziyi kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler haberimizden ulaşabilirler. Sadakatsiz 17 . bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölümde (17) fragmanında neler olacak?

Sadakatsiz 16. Bölüm full izle | Sadakatsiz 16. Bölüm, 27 Ocak Çarşamba akşamı yayınlandı. Sadakatsiz 16. Bölümü Kanal D'nin internet adresinden ve dizinin Youtube sayfasından izleyebilirsiniz. Sadakatsiz yeni bölümde fragmanında neler olacak?

SADAKATSİZ 16. BÖLÜM FRAGMANI

Sadakatsiz 16. bölüm fragmanı yayınlandı.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selçuk, Nil, Volkan ve Asya'yı bir araya getiren ölüm korkusu, yeni iç hesaplaşmaları ve yüzleşmeleri beraberinde getirdi. Volkan ve Derin arasındaki gerginlik büyürken, Haluk'un kurduğu plan onu geçmişinden gelen beklenmedik bir sürprizle karşılaştırdı. Asya yüz yüze geldiği gerçek karşısında büyük bir çıkmaza sürüklenirken, Ali'nin beklenmedik kararıyla sarsıldı.

SADAKATSİZ 14. BÖLÜM ÖZETİ!

Asya'nın Ali için endişeleri artarken, Volkan Selçuk tarafından iyice köşeye sıkıştırılmıştır. Üzerindeki baskı yüzünden stres altında olan Ali, kendisine beklenmedik bir yerden destek bulur. Nil'in Selçuk'la kurduğu ilişki hızla çıkmaza sürüklenirken, Asya ile başlattıkları bu riskli oyun kimleri hangi tehlikeyle karşı karşıya bırakacaktır.

SADAKATSİZ 14. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

SADAKATSİZ 17. BÖLÜM FRAGMANI

Sadakatsiz 17. bölüm fragmanı yayınlanmadı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cemal Hünal Yıldız Tilbe Neslihan Atagül
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Hakan Kutlu Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Terör Ahmetli Beşiktaş Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sadakatsiz 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz 17 yeni bölüm fragmanında neler olacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 12:39:29. #1.16#
title