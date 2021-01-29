Sadakatsiz 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz yeni bölümde (16) neler olacak?
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Sadakatsiz 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz yeni bölümde (16) neler olacak?

29.01.2021 01:11 | Son Güncelleme: 29.01.2021 01:14
Sadakatsiz 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz yeni bölümde (16) neler olacak?

Sadakatsiz 15. bölümü merak ediliyor! Kanal D ekranlarının iddialı dizisi Sadakatsiz, 27 Ocak Çarşamba akşamı 15. bölümüyle ekrana geldi. Diziyi kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler haberimizden ulaşabilirler. Sadakatsiz 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz yeni bölümde (15) neler olacak?

Sadakatsiz 15. bölüm full kesintisiz tek parça izlemek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz. Baş rollerinde Caner Cindoruk, Cansu Dere, Melis Sezen, Burak Sergen, Yeliz Kuvancı ve Özge Özder gibi oyuncuların yer aldığı Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü merak ediliyor! Sadakatsiz 15. Bölüm, 27 Ocak Çarşamba akşamı yayınlandı. Sadakatsiz 15. Bölümü aşağıdaki linkten ve Kanal D'nin internet adresinden izleyebilirsiniz. Sadakatsiz yeni bölümde fragmanında neler olacak?

SADAKATSİZ 16. BÖLÜM FRAGMANI

Sadakatsiz 16. bölüm fragmanı bugün yayınlandı! İşte heyecanla beklenen fragman!

SADAKATSİZ 15. BÖLÜM İZLEME LİNKİ!

SADAKATSİZ 15. SON BÖLÜM BURADAN İZLEYEBİLİRSİNİZ!

Selçuk, Nil, Volkan ve Asya'yı bir araya getiren ölüm korkusu, yeni iç hesaplaşmaları ve yüzleşmeleri beraberinde getirir. Volkan ve Derin arasındaki gerginlik büyürken, Haluk'un kurduğu plan onu geçmişinden gelen beklenmedik bir sürprizle karşılaştırır. Asya yüz yüze geldiği gerçek karşısında büyük bir çıkmaza sürüklenirken, tüm dengeleri sarsan gelişme ne olacaktır?

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