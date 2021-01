Sadakatsiz 14. bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 13. bölüm fragmanında neler oldu?

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de ortalık karışıyor. Boşanmalarına rağmen aralarındaki gerginlik devam eden Asya ve Volkan yine karşı karşıya geliyor. Asya'yla aynı hastanede çalışan Turgay, aşık olduğu Asya'ya duygularını itiraf etti. Bunu öğrenen Volkan ise kıskançlık krizine girdi. Sadakatsiz 13. bölüm fragmanında neler oldu?

SADAKATSİZ 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI?

Sadakatsiz 14. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragman gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

SADAKATSİZ 13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asya ve Turgay'ı birlikte gören Volkan, kendini tutamıyor ve Asya'nın kapısına dayanıyor. Asya'yı gördükçe mutsuz olduğunu söyleyen Volkan, bir anda ağlamaya başlıyor. Gördüğü manzara karşısında ise şoke olan Asya, Volkan'ın amacını anlayamıyor. Peki Volkan hala Asya'ya karşı bir şeyler mi hissediyor? Asya, Turgay'la evlenmeyi düşünüyor mu?

SADAKATSİZ KONUSU NEDİR?

Doktor Asya (Cansu Dere),kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

SADAKATSİZ HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

2020 yılında JTBC kanalında yayınlanan lisanslı versiyonu da bulunuyor. Güney Kore uyarlamasının ismi ile The World of The Married'dir.

SADAKATSİZ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Sadakatsiz dizisinin oyuncuları arasında Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç, Bekir Hakan Uyanık ve Selin Aydınlıoğlu bulunuyor.