Sadakatsiz 11. bölüm ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle!

Kanal D'nin son dönemlerde en çok izlenen dizisi Sadakatsiz bu hafta 11. bölümüyle seyircileriyle buluşacak. Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in baş rollerini paylaştığı Sadakatsiz dizisi her hafta izleyicileri soluk soluğa bırakıyor! Peki Sadakatsiz 11. bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı!

İngiliz yapımı BBC dizisi Dr. Foster'ın Türk televizyonlarına uyarlanan versiyonu Sadakatsiz dizisi, ilk yayınlandığı günden beri büyük bir heyecanla takip ediliyor. Sadakatsiz dizisinde baş rolleri Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı ve Nazlı Bulum gibi isimler paylaşıyor. Bu hafta 11. bölümüyle ekranlara gelecek Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte yeni bölüm fragmanı ve tüm detayları yazımızda!

SADAKATSİZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Eren Vurdem ve Burak Sergen gibi büyük oyuncuların yer aldığı Sadakatsiz dizisi ilk yayınlandığı günden itibaren. İngiliz yapımı Dr. Foster gibi Türk yapımı Sadakatsiz de aynı şekilde yayınlandığı ilk günden itibaren kendi seyirci kitlesini oluşturdu. Yapımcılığını Med Yapım'ın üstlendiği Sadakatsiz dizisi Kanal D'de yayınlanıyor. Her Çarşamba saat 20:00'da yayınlanan dizinin bu hafta 11. bölümüyle de 23 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'da yayınlanacak.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

Sadakatsiz 11. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Asya'nın evine yapılan baskın herkesi hem korkuttu hem de akıllarda büyük soru işaretleri oluşturdu! Volkan'ın Asya için yaptığı planların sonu nereye gidecek! Asya ve Volkan'ı yan yana gören Derin şimdi ne yapacak? Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SADAKATSİZ 11. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE!