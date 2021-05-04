Sadakatiz Haluk iyileşti mi? Sadakatiz Haluk sağlık durumu ne?

'Sadakatsiz' dizisinde 'Haluk' karakterini canlandıran Burak Sergen, 11 Nisan'da evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. İzleyiciler Burak Sergen'i sağlık durumunu merak ediyor ve hakkında Sadakatiz Haluk sağlık durumu ne ve Sadakatiz Haluk iyileşti mi gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.