Sadakatiz Haluk iyileşti mi? Sadakatiz Haluk sağlık durumu ne?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Sadakatiz Haluk iyileşti mi? Sadakatiz Haluk sağlık durumu ne?

Sadakatiz Haluk iyileşti mi? Sadakatiz Haluk sağlık durumu ne?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

'Sadakatsiz' dizisinde 'Haluk' karakterini canlandıran Burak Sergen, 11 Nisan'da evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. İzleyiciler Burak Sergen'i sağlık durumunu merak ediyor ve hakkında Sadakatiz Haluk sağlık durumu ne ve Sadakatiz Haluk iyileşti mi gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

3 haftadır muayenesi devam eden Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen'in sağlık durumu hakkında Nişanlısı açıklama yaptı. Peki, Sadakatiz Haluk sağlık durumu ne? Sadakatiz Haluk iyileşti mi?

SADAKATİZ HALUK İYİLEŞTİ Mİ?

'Sadakatsiz' dizisinde 'Haluk' karakterini canlandıran Burak Sergen, 11 Nisan'da evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Koronavirüse yakalanan ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen Sergen, daha iyi solunuma ulaşabilmesi için entübe edilmişti.

Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, ünlü oyuncunun sağlık durumunda değişiklik olmadığını, hala yoğun bakımda entübe durumda olduğunu açıkladı.

HALA ENTÜBE DURUMUNDA

3 haftadır gelecek güzel bir haberi bekleyen Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, ünlü oyuncunun son durumunu anlattı. Ünsal, "Burak'ın durumunda değişiklik yok. Hala yoğun bakımda entübe durumunda. Büyük bir umutla doktorlardan gelecek iyi bir haberi bekliyoruz. Burak'ın en yakın zamanda aramıza döneceğine inanıyorum"

Sadakatsiz dizisine damga vuran tokat sahnesine Yasak Elma'dan olay gönderme
Sadakatsiz dizisine damga vuran tokat sahnesine Yasak Elma'dan olay gönderme
Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'den müjdeli haber geldi
Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'den müjdeli haber geldi
Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Yaşar Burak Sergen Şeyma Subaşı Nesrin Cavadzade
Spor Cyle Larin Fatih Terim Serdar Aziz Aykut Kocaman Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sadakatiz Haluk iyileşti mi? Sadakatiz Haluk sağlık durumu ne? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 19:39:11. #1.16#

title