Sadakatiz Haluk iyileşti mi? Sadakatiz Haluk sağlık durumu ne?
'Sadakatsiz' dizisinde 'Haluk' karakterini canlandıran Burak Sergen, 11 Nisan'da evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. İzleyiciler Burak Sergen'i sağlık durumunu merak ediyor ve hakkında Sadakatiz Haluk sağlık durumu ne ve Sadakatiz Haluk iyileşti mi gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.
3 haftadır muayenesi devam eden Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen'in sağlık durumu hakkında Nişanlısı açıklama yaptı. Peki, Sadakatiz Haluk sağlık durumu ne? Sadakatiz Haluk iyileşti mi?
SADAKATİZ HALUK İYİLEŞTİ Mİ?
'Sadakatsiz' dizisinde 'Haluk' karakterini canlandıran Burak Sergen, 11 Nisan'da evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Koronavirüse yakalanan ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen Sergen, daha iyi solunuma ulaşabilmesi için entübe edilmişti.
Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, ünlü oyuncunun sağlık durumunda değişiklik olmadığını, hala yoğun bakımda entübe durumda olduğunu açıkladı.
HALA ENTÜBE DURUMUNDA
3 haftadır gelecek güzel bir haberi bekleyen Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, ünlü oyuncunun son durumunu anlattı. Ünsal, "Burak'ın durumunda değişiklik yok. Hala yoğun bakımda entübe durumunda. Büyük bir umutla doktorlardan gelecek iyi bir haberi bekliyoruz. Burak'ın en yakın zamanda aramıza döneceğine inanıyorum"