Sadakataşı'ndan Yemen'e gelir temini desteği
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Sadakataşı'ndan Yemen'e gelir temini desteği

03.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:20
Sadakataşı'ndan Yemen'e gelir temini desteği

Sadakataşı Derneği, Yemen'in Marib vilayetindeki mülteci kamplarında yaşayan yoksul ailelere geçimlerini sağlamaları amacıyla insan ve yük taşıma aracı "Tuk Tuk" ile arıcılık için gerekli ekipmanlar dağıttı.

Sadakataşı Derneği, Yemen'in Marib vilayetindeki mülteci kamplarında yaşayan yoksul ailelere geçimlerini sağlamaları amacıyla insan ve yük taşıma aracı "Tuk Tuk" ile arıcılık için gerekli ekipmanlar dağıttı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Yemen'deki mülteci kamplarına yönelik başlatılan Gelir Temini Projesi ile bölge halkının geçimlerini sağlamasına ve meslek öğrenmesine katkıda bulunuluyor.

Bu kapsamda, Marib'de yaşayan 30 mülteci aileye arıcılıkla ilgili eğitim verilerek, arı kovanları ve gerekli ekipmanlar dağıtıldı. Meşhur olan ve yurt dışına da satılan Yemen balı sayesinde mülteci aileler geçimlerini sağlayabilecek.

Ülkenin coğrafi şartlarına uygun olarak tasarlanan, insan ve yük taşımacılığında kullanılan 20 motorlu "Tuk Tuk" aracı da Maribli mülteci ailelere teslim edildi. Bölgede zorlu şartlar altında yaşayan Yemenli aileler bu projeler ile geçimlerini sağlayıp aile ekonomisine katkıda bulunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, Yemen'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayarak başlattıkları çalışmalar kapsamında bölgeye insani yardım malzemeleri ulaştırdıklarını belirtti.

Yardımların sürdürülebilirliği için Marib'de başlattıkları Gelir Temini Projesi ile ihtiyaç sahiplerine gerekli ekipmanlar ve eğitimler verdiklerini aktaran Özdal, projeyi çeşitlendirerek sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak

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