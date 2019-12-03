Sadakataşı'ndan Suriye'ye kış yardımı

03.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:20

Sadakataşı Derneği "Bu kış lapa lapa iyilik yağsın" çağrısıyla başlattığı çalışmalar kapsamında İdlib, Sarmada ve Atme bölgelerinde bulunan mülteci kamplarına, yetimhanelere ve yoksul ailelere soba ile yakacak dağıtımı yaptı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre İdlib ve çevresinde yaşayanlar için kış mevsimi, çadırlarının kış şartlarına dayanıksız olması ve yakacak bulamadıkları için zor geçiyor. Mültecilerin barındığı kampların bir kısmı tamamen sular altında kalırken dernek bu alanları kriz bölgesi olarak belirledi.

Sadakataşı Derneğince, kış yardımları kapsamında Suriye'deki acil yardım ekibi aracılığıyla İdlib, Sarmada ve Atme bölgelerinde yaşayan yoksul halka, yetimhanelere ve mülteci kamplarında yaşayan ailelere toplam 500 odun sobası ve her aileye 250 kilogram yakacak (zeytin çekirdeğinden üretilen) dağıtımı gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında toplam 1500 aileye soba ve yakacak dağıtılacak.

Kaynak: AA