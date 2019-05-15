Sadakataşı'ndan Suriye'de İhtiyaç Sahibi Ailelere Ramazan Yardımı

Sadakataşı Derneği, ramazan yardımları kapsamında Kilis'in karşısında yer alan Suriye topraklarında bin aileye kumanya dağıttı.

Sadakataşı Derneği, "Kardeşlikte Ramazan gibi olalım" çağrısıyla Türkiye ile birlikte 25 ülkede ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımları ulaştırmaya çalışıyor.

Dernek, Suriye'nin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki Mare ilçesindeki bin aileye dün ramazan kumanyaları dağıttıktan sonra, ilçede 600 kişiye iftar organizasyonu düzenledi.

İçerisinde çay, un, toz şeker, pirinç, bulgur, makarna, reçel, irmik, mercimek, ayçiçek yağı, siyah zeytin, kuru fasulye, hazır çorba, tuz ve hazır tatlı bulunan bir kumanya paketi, yaklaşık 5 kişilik bir ailenin aylık ihtiyacını karşılayacak.

Sadakataşı Derneği Genel Sekreteri Fatih Bolcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ramazanda dünyanın dört bir yanındaki mazlum halkların yaralarını sarmaya devam edeceğiz." dedi.

Bolcan, Suriye'de yaşanan iç çatışmalar nedeniyle on binlerce kişinin zor günler geçirdiğini belirterek, "İnsanlar zaman zaman temel ihtiyaç maddeleri olan ekmek ve su dahi bulmakta zorlanıyor. Sadakataşı Derneği olarak ramazan ayı boyunca düzenli olarak yardımları sürdüreceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA