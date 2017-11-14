Sadakataşı'ndan Sri Lanka'ya "Osmanlı Okulu"

Sadakataşı Derneği tarafından Sri Lanka'nın Puttalam kentinde Müslümanların yaşadığı El Aksa köyünde yaptırılan "Osmanlı Okulu" açıldı.



Dernekten yapılan açıklamaya göre, hayırsever bir iş adamının desteğiyle sene başında yapımı başlatılan, Müslüman öğrencilerin eğitim göreceği okulun açılışı törenle gerçekleştirildi.



Topluma faydalı bireyler yetiştirmek amacıyla yaptırılan okulda; çocukların fiziki, ruhsal, manevi ve ahlaki gelişmelerini desteklemek için eğitimler yapılacak.



Eğitim hayatına başlanılan okulda görev yapan öğretmenler hükümet tarafından görevlendirilecek.



"Sri Lanka halkıyla olan kardeşlik bağları daha da güçlenecek"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, Osmanlı Okulu ile bölgede eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere dini ve ilmi eğitim verileceğini belirterek, ekonomik olarak geri kalmış bir bölge olan Puttalam'da inşa edilen okul ile bölgede yaşayan öğrencilerin eğitim görecek olmasının mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.



Özdal, Osmanlı Okulu ile Sri Lanka halkıyla olan kardeşlik bağlarının daha da güçleneceğini vurguladı.