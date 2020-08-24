Sadakataşı'ndan Sri Lanka'da balıkçı teknesi dağıtımı Balıkçılara teknelerinin verilmesi Balıkçıların denize açılmaları ve ağ atmaları Sadakataşı Derneği, Gelir Temini Projeleri kapsamında Sri Lanka'nın Mutur bölgesinde yaşayan 10 aileye balıkçı teknesi ve balıkçılık malzemeleri ulaştırdı.

Balıkçılara teknelerinin verilmesi

Balıkçıların denize açılmaları ve ağ atmaları Sadakataşı Derneği, Gelir Temini Projeleri kapsamında Sri Lanka'nın Mutur bölgesinde yaşayan 10 aileye balıkçı teknesi ve balıkçılık malzemeleri ulaştırdı. Ülke şartlarına uygun olarak tasarlanan balıkçı tekneleri ile bölgede zorlu şartlar altında yaşayan aileler ev ekonomisine katkıda bulunacaklar. Dağıtımı yapılan tekneler ile birlikte Sri Lankalılar günde yaklaşık 25 kilogram balık tutarak 30 dolar civarı gelir elde edebilecekler.

Kaynak: AA