Sadakataşı'ndan Kudüs'e Kışlık Battaniye Dağıtımı

Ortadoğu'da yer almasına rağmen kış aylarının soğuk geçtiği Kudüs'te Sadakataşı Derneği tarafından başlatılan kış kampanyası kapsamında ihtiyaç sahibi yüzlerce kişiye kışlık battaniye dağıtımı gerçekleştirildi.

İsrail'in işgali altında yaşayan Kudüslüler, İsrail güvenlik güçleri ve fanatik Yahudilerin saldırılarına maruz kalıyorlar. İsrail askerleri tarafından tutuklanan binlerce insan bulunuyor. Yaşamın her alanında zorluklarla mücadele eden, iş olanaklarının kısıtlı olduğu ve ekonomik olumsuzluklar ile yaşayan bölge halkı için Sadakataşı Derneği yardımlarını aralıksız devam ettirecek. Dernek Kudüs için bot, mont, battaniye, soba, atkı, bere, eldiven öncelikli yardım malzemeleri olarak belirledi.

Sadakataşı Derneği'nden yapılan açıklamada Gazze ile başlatılan yurtdışı kış çalışmaları Kudüs ile devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında, Balkanlar, Suriye, Gazze, Kudüs ve Lübnan'da kış yardım çalışmaları ihtiyaç sahiplerine aralıksız devam edecek denildi.