Sadakataşı'ndan Çocuklara Bayramlık Kıyafet

Sadakataşı Derneği, 380 ihtiyaç sahibi ve yetim çocuğa bayramlık kıyafet dağıttı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Ümraniye Mehmet Akif Kültür ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, Karagöz-Hacivat gösterisi, gölge oyunu ve kukla gösterileri sergilenerek çocuklara bayramlık kıyafet dağıtımı gerçekleştirildi.

Sinop İli ve İlçeleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin (SİYAD) desteğiyle gerçekleşen programda, Anadolu ve dünyanın dört bir yanından gelen yardımlarla alınan bayramlık kıyafetlerle yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara erken bayram sevinci yaşatıldı.

Ayrıca Sadakataşı Derneği, İslamic Relief yardım kuruluşuyla İstanbul'da yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet için hediye çeki dağıttı.

"Çocuklarımızın yüzünü güldürmek, manevi huzur verdi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, "380 ihtiyaç sahibi ve yetim kardeşimizin bayramlık kıyafetlerinin dağıtımını gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Programı, bayram öncesinde çocukları sevindirmek için gerçekleştirdiklerini aktaran Özdal, şunları kaydetti:

"Sadakataşı Derneği olarak, çocuklarımızın yüzünü güldürmek, bayram kıyafetlerini hediye etmek bizlere manevi bir huzur verdi. Kurban Bayramı sonrasında da yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklarımıza yardımlarımızı ulaştırmaya devam edeceğiz."

Derneğin bayramlık yardımlarına destek olmak isteyenler, 2989'a kısa mesaj hattından "BAYRAMLIK" yazıp "SMS" göndererek bağışta bulunabilirken, "https://bagis.sadakatasi.org.tr/" sitesinden online bağış ve "0216 614 04 61" numaralı irtibat telefonundan bayramlık bağışlarını gerçekleştirebilir.