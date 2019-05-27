Sadakataşı'ndan Çad'a ramazan yardımı

Sadakataşı Derneği, ramazan yardımları kapsamında Çad'da ihtiyaç sahibi ailelere kumanya, ilmihal ve bayramlık dağıttı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "Kardeşlikte ramazan gibi olalım" çağrısıyla, aralarında Çad'ın da olduğu 25 ülkede yardım çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Sadakataşı ramazan ekibi Çad'ın N'djamena kırsalında zor şartlar altında yaşayan 300 aileye un, pirinç, şeker, yağ, makarna ve tuzdan oluşan ramazan kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi. Bölgede dini bilgi kaynağı bulmakta zorlanan 200 aileye ilmihal ulaştırıldı. Ramazanın sevincini en çok yaşayan çocukları da unutmayan dernek 300 çocuğa oyuncak hediye etti.

Ayrıca, yapımı tamamlanan su kuyularının ve Leyli Kadir Camisi'nin açılışı yapıldı, Sultan ve Ali Gedizli Camisi'nin temeli atıldı.

"Kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Dursun Tunç, yapılan çalışmaların anlam ve önemine dikkati çekti.

Dursun, şunları kaydetti:

"Bölgedeki kardeşlerimizle ramazanın sevincini birlikte yaşamak için iftar sofralarında bir araya geldik. Yardımlar kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere kumanya ve ilmihal dağıtımları yaptık. Çocuklarımızın ramazan ayını mutlu geçirmeleri için oyuncak dağıtımı gerçekleştirdik. Ramazan yardımları haricinde kalıcı projelerin de açılışlarını yapıp, temellerini atarak kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettirdik."

Ramazan sevincini ihtiyaç sahipleriyle birlikte yaşamak için yardım çağrısında bulunan Sadakataşı Derneği, kumanya bedelini 120 lira, bayramlık bedelini 125 lira, fitre bedelini 23 lira, iftar bedelini ise 20 lira olarak belirledi.

Kaynak: AA