Sadakataşı'ndan Arakanlı Mültecilere Ramazan yardımı
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Sadakataşı'ndan Arakanlı Mültecilere Ramazan yardımı

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Sadakataşı'ndan Arakanlı Mültecilere Ramazan yardımı

Sadakataşı Derneği, Ramazan yardımları kapsamında Bangladeş'te yaşamlarını sürdüren 1500 Arakanlı mülteci aileye gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi.

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Dernek yardımların devamında mülteci kamplarında 20 su kuyusunu hizmete açtı.

Ramazan çalışmalarına ''Ramazanda Biriz Sofrada Beraberiz'' çağrısıyla başlayan Sadakataşı Derneği, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde bulunan Arakanlı mülteci kamplarında yardım faaliyetlerine başladı.

Myanmar ordusu ve radikal Budistlerin katliamlarından kaçan milyonlarca Arakanlı komşu ülke Bangladeş'e göç etti. Zor şartlar altında, mülteci kamplarında hayatlarını sürdüren Arakanlı Müslümanlara Sadakataşı Derneği tarafından Ramazan yardımları ulaştırıldı.

1500 aileye kumanya

Sadakataşı Ramazan ekibi Cox's Bazar'da bulunan mülteci kamplarında yaşayan 1500 aileye pirinç, şeker, yağ, tavuk, sebze, kuru balık ve tuzdan oluşan Ramazan kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi.

20 su kuyusu açılışı

Arakanlı mülteci kamplarında, dernek tarafından Ramazan ayının başında 20 su kuyusunun açılışı gerçekleştirildi. Dernek geçtiğimiz yıl içerisinde Bangladeş'te 369 su kuyusunun hizmete açarken, kuyular bölgenin en önemli sorunlarından olan hijyen ve salgın hastalıkların çözümü için büyük katkı sağlıyor.

Yardımlar devam edecek

Dernek Ramazan ayının devamında mülteci kamplarında yaşayan Arakanlı Müslümanlara fitre, zekât dağıtımları gerçekleştirecek. Arakanlı mülteci kamplarında yaşayan 300, yetimhanede ise 100 çocuğa ise bayramlık kıyafet hediye edilerek Ramazan mutluluklarına ortak olunacak.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada; ''Bölgede kurulduğumuz tarihten itibaren yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cox's Bazaar'da bulunan mülteci ailelere ve yetimlere Ramazan yardımları ulaştırdık. Zor şartlar altında yaşayan yaklaşık binlerce Arakanlı yardımlardan faydalanacak. Arakanlı mülteci kamplarına Ramazan ayı içerisinde yardım ulaştırmaya devam edeceğiz.'' İfadelerini kullandı.

Destek olmak için;

Bu yılda Ramazan sevincini ihtiyaç sahipleriyle birlikte yaşamak için yardım çağrısında bulunan Sadakataşı Derneği, kumanya ve bayramlık bedelini 200 TL, fitre bedelini 28 TL, iftar bedelini ise 20 TL olarak belirledi.

Kaynak: Bültenler

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