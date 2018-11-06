Sadakataşı Etiyopya'da 420 Hastaya Katarakt Ameliyatı Yaptı

ETİYOPYA - Sadakataşı Derneği Etiyopya'da 420 kişiye katarak ameliyat yaptı.

Derneğin Etiyopya'da gerçekleştirdiği katarakt projesi kapsamında, görme zorluğu çeken ve günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan 420 hastaya katarak ameliyatı yapıldı.

Etiyopya'nın Batı Harar bölgesinde yaşayan hastaların ameliyatını yapan Sadakataşı ekipleri, daha önce de 700 hastanın katarakt ameliyatını yapmıştı.