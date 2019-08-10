Sadakataşı ekipleri kurban organizasyonu için yola çıktı

10.08.2019 13:24

Kurban organizasyonu kapsamında Türkiye ile birlikte 30 ülkede kurban kesim ve dağıtım çalışmaları gerçekleştirecek olan Sadakataşı Derneği ekipleri bölgelere gitmeye başladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Sadakataşı ekipleri, hayırseverlerin bağışladığı kurbanlıkların kesim ve dağıtımlarını organize etmek için Afrika, Orta Doğu, Orta Asya, Güney Asya, Kafkasya, Uzak Doğu, Latin Amerika ve Balkanlar'a ulaşmaya başladı.

Bölgeye ulaşan Somali ekip sorumlusu Ekrem Doğan, dağıtımını yapacakları kurban etleri ile yardıma muhtaç kardeşlerinin mutlu bir bayram yaşamalarını sağlayarak onlara yalnız olmadıklarını hissettireceklerini belirterek, buna vesile olan bağışçılara teşekkür etti.

"Kurbanın Sırrı Paylaşmakta Saklı" çağrısı ile bu sene kurban organizasyonu gerçekleştirecek olan dernek, Türkiye ile birlikte 30 ülkede ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtarak bayram sevinçlere ortak olacak.

Bölgelere ulaşan Sadakataşı kurban ekipleri 30 ülkede, bayramın mutluluğunu en fazla yaşayacak olan çocukları unutmayarak onlara bayramlık kıyafet ve oyuncak hediye edecek.

13 bin hisse kurban

Kurban organizasyonu kapsamında 13 binin üzerinde kurban bağışı alan dernek, 500 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor. Ayrıca hayırseverler istedikleri ülkeyi seçerek kurban bağışında bulunabiliyor.

Kurban vekaletleri, 12 Ağustos Pazartesi 23.59'a kadar dernek genel merkezinde elden ya da online üzerinden havale yoluyla alınacak.

Kaynak: AA