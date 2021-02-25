Sadakataşı Derneğinden Yemen'e gıda, su ve hijyen yardımı
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Sadakataşı Derneğinden Yemen'e gıda, su ve hijyen yardımı

25.02.2021 13:33 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:33
Sadakataşı Derneğinden Yemen'e gıda, su ve hijyen yardımı

Sadakataşı Derneği, Yemen'e gıda, su ve hijyen malzemesi yardımı yaptı.

Sadakataşı Derneği, Yemen'e gıda, su ve hijyen malzemesi yardımı yaptı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Yemen'de yaşanan insani kriz sonrası "Yemen Can Derdinde İyilik Bizim Elimizde" çağrısıyla başlatılan yardım çalışmaları kapsamında, ülkedeki mülteci ailelere gıda, su ve hijyen malzemeleri ulaştırıldı.

Temiz suya ulaşımın zor olması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle salgın hastalıkların her geçen gün daha da arttığı ve temizlik malzemelerinin hayati öneme sahip olduğu ülkedeki 800 aileye hijyen kolisi dağıtıldı.

Yemen'in Taiz ve Marib bölgelerinde yaşayan 800 mülteci aileye bir aylık ihtiyaçlarını karşılayacak gıda kumanyası verilirken, her 10 dakikada bir çocuğun açlıktan öldüğü ülkede içerisinde gıda ve hijyen malzemeleri bulunan 600 çocuk kolisi dağıtımı da gerçekleştirildi.

Marib ve Taiz bölgelerinde bulunan mülteci kamplarında yaşayan ailelere 150 tanker içilebilir temiz su dağıtımında bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, Yemen'de yaşanan iç savaş sonrası ülke nüfusunun büyük kısmının yardıma muhtaç duruma geldiğini kaydetti.

Başlattıkları acil yardım çalışmalarıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda, su ve hijyen ürünleri dağıttıklarını anlatan Özdal, bölgede ilerleyen günlerde barınma ve sağlık projelerini hayata geçirerek desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

Öte yandan derneğin başlattığı Yemen yardımlarına destek olmak için "www.sadakatasi.org.tr" sitesinden detaylı bilgi alınabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

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