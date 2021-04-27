Sadakataşı Derneğinden Lübnan'daki Türkmenler ve Filistinli mültecilere ramazan yardımı
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Sadakataşı Derneğinden Lübnan'daki Türkmenler ve Filistinli mültecilere ramazan yardımı

Sadakataşı Derneğinden Lübnan'daki Türkmenler ve Filistinli mültecilere ramazan yardımı
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Sadakataşı Derneği, ramazan yardımları kapsamında Lübnan'da ihtiyaç sahibi 2 binden fazla Türkmen ve Filistinli mülteci aileye kumanya ve sıcak yemek dağıttı.

Sadakataşı Derneği, ramazan yardımları kapsamında Lübnan'da ihtiyaç sahibi 2 binden fazla Türkmen ve Filistinli mülteci aileye kumanya ve sıcak yemek dağıttı.

Sadakataşı Genel Sekreteri Fatih Bolcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekonomik kriz ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işsizlik ve yoksulluğun arttığı Lübnan'da ramazan çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Başkent Beyrut'un yanı sıra kuzeydeki Trablusşam ve Akkar kentleri ile güneydeki Sayda bölgesinde 3 gün boyunca dağıtım yaptıklarını dile getiren Bolcan, altyapı ve temel ihtiyaçtan mahrum kamplarda hayat mücadelesi veren Filistinli mültecilere hem ramazan kumanyası hem de iftarlık olarak sıcak yemek dağıttıklarını belirtti.

Ülkenin kuzeyindeki Türkmen aileler ile Lübnanlı yoksul aileleri de Türk hayırseverlerin bağışlarıyla buluşturduklarını aktaran Bolcan, 3 günlük programları kapsamında toplam 2 binden fazla aileye ramazan yardımı ulaştırdıklarını kaydetti.

Bolcan, kadınların el becerileriyle tekstil ürünleri üretip aile ekonomisine katkıda bulunmalarını amaçlayan "Gelir Temini Projesi" kapsamında da Beyrut'taki Burc el-Baracine Mülteci Kampı'nda yaşayan iki Filistinli aileye dikiş makinası hibe ettiklerini anlattı.

Ramazanın başında da Lübnan'da yaklaşık bin aileye kumanya ve zekat dağıtımı gerçekleştirdiklerini ifade eden Bolcan, "Yardımların buraya ulaşmasında katkısı bulunan değerli bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. Bölgeye ramazan ayı boyunca yardım ulaştıracağız." dedi.

Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'daki Türkmen ve Filistinlilerin varlığı

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'ın ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Lübnan'da 483 binden fazla Filistinli mülteci yaşıyor ancak kayıtlı olmayanlarla birlikte bu rakamın 600 bine kadar çıktığı söyleniyor.

Beka Vadisi'ndeki Duris, Nanaiyye, Addus ve Şeyhmiyye köylerinde toplam 15 bine yakın Türkmen nüfus bulunuyor. Ülkenin kuzeyinde yer alan Akkar kentindeki Aydamon ve Kavaşra beldelerinde de binlerce Türkmen yaşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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