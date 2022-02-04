Sadakataşı Derneğinden Lübnan'daki Filistinli mültecilere destek

Sadakataşı Derneği, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Filistinli mültecilere gelir temini projesi kapsamında bazı yardımlarda bulundu.

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelir temini projesi kapsamında yürüttükleri çalışmaların bazı teslimatlarını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Özdal, söz konusu proje kapsamında Beyrut'ta bulunan Burc el-Baracna Mülteci Kampı'nda iki aileye geçimlerini sağlayabilmeleri için birer adet elektrikli kamyonet "tuk tuk" teslim ettiklerini, başka aileler için de bir telefon tamir dükkanı ve bir de kuaför açılışı yaptıklarını söyledi.

Dernek olarak kamptaki 2 ailenin evinin tadilatı ve tefrişatını da üstlendiklerini aktaran Özdal, bazı evlerin elektrik tesisatlarını da tamamen yenilediklerini kaydetti.