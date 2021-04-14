Sadakataşı Derneğinden Lübnan'daki 500'den fazla Suriyeli mülteci aileye ramazan yardımı

Sadakataşı Derneği, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ailesinin katkılarıyla Lübnan'daki 500'den fazla Suriyeli mülteci aileye gıda kumanyası ve nakdi yardımda bulundu.

Sadakataşı Derneği, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ailesinin katkılarıyla Lübnan'daki 500'den fazla Suriyeli mülteci aileye gıda kumanyası ve nakdi yardımda bulundu.

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan organizasyonu kapsamında Lübnan'ın farklı bölgelerinde gerçekleştirdikleri 4 günlük yardım çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Yıldırım ailesinin katkılarıyla yaptıkları organizasyonda Erkam Yıldırım'ın kendilerine eşlik ettiğini aktaran Özdal, ekonomik kriz nedeniyle ihtiyaçların arttığı Lübnan'da vatandaşların yanı sıra başkent Beyrut ve diğer bölgelerdeki kamplarda zor şartlarda hayat mücadelesi veren Filistinli ve Suriyeli mültecileri ramazanda yalnız bırakmamaya gayret ettiklerini belirtti.

Son olarak ülkenin doğusunda yer alan Beka vilayetine bağlı Arsal beldesi ve Beyrut'un doğusundaki Ketermaya kentinde çadır kamplarda kalan 500'den fazla Suriyeli aileye gıda kumanyası ile nakdi 20'şer dolar yardım ulaştırdıklarını söyleyen Özdal, 4 günlük çalışmalarında Lübnanlı, Filistinli ve Suriyeli binden fazla aileyi ramazan yardımlarıyla buluşturduklarını kaydetti.

Sadakataşı Derneği Başkanı Özdal, ihtiyacın her geçen gün arttığı Lübnan'da ramazan ayı boyunca yardımlarını sürdüreceklerinin altını çizerek, bayrama kadar 2 bin 500'den fazla aileye gıda ve nakdi yardım ulaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Diğer Türk sivil toplum kuruluşları gibi kendilerinin de Lübnan'da dağıttıkları gıda yardımlarını buradan temin ettiklerine vurgu yapan Özdal, böylece zor bir süreçten geçen Lübnanlı esnafa ekonomik destek sağladıklarını dile getirdi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) verilerine göre, Lübnan'da 483 binden fazla Filistinli mülteci yaşıyor ancak kayıtlı olmayanlarla birlikte bu rakamın 600 bine kadar çıktığı söyleniyor.

Lübnan resmi verilerine göre, Suriye'de 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon kişi Lübnan'a göç etti.

BM'ye bağlı kuruluşların 19 Aralık 2020'de yayımladığı araştırmada, Lübnan'daki her 10 Suriyeli aileden 9'unun aşırı yoksulluk içinde yaşadığı belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi