Sadakataşı Derneğinden Kudüs'te 350 aileye kışlık yardım

Sadakataşı Derneği, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli 350 aileye kışlık yardımında bulundu.

Sadakataşı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Enes Erbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi 350 aileye gıda, kışlık kıyafet ve elektrikli ısıtıcı dağıtımı, 100 aileye de zekat dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kış yardımları için bölgede bulunan Erbaş, "Dernek olarak 11 yıldır Filistin'de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2011 yılında yaz aylarında Mescid-i Aksa'nın bahçesinde kurulan gölgeliklerle beraber başladığımız çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyor, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz." dedi.

Erbaş, " Kudüs, Türk halkının gönlünde her zaman ayrı bir yere sahiptir. Halkımız, Filistinli kardeşlerinin zor zamanlarında her zaman yanlarında olmuştur. Biz de onların derneğimiz aracılığıyla ulaştırmak istedikleri emanetlerini en iyi şekilde ulaştırma gayretindeyiz." ifadelerini kullandı.