Sadakataşı Derneğinden kış yardımı

01.01.2020 14:54 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:54

Sadakataşı Derneği, ihtiyaç sahiplerine battaniye, giyecek, soba ve yakacak yardımı yaptı.

Dernek açıklamasında, kış yardımları kapsamında, Malatya'da ihtiyaç sahibi 150 aileye 25 ton kömür, Elazığ'da 153 öğrenciye kışlık mont ve 50 aileye gıda kumanyası dağıtımı yapıldığı kaydedildi.

Sadakataşı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Sevinç, yardım kampanyasına ilişkin, "Her yıl kış çalışmaları kapsamında başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok bölgesine yardım ulaştırıyoruz. Bugün Malatya'da yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ve Elazığ'da eğitim gören öğrencilere gıda, yakacak ve mont dağıtımı gerçekleştirdik." açıklaması yaptı.

Kaynak: AA