Sadakataşı Derneğinden Gazze'ye sağlık yardımı

Sadakataşı Derneği, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılar sonrası çökme noktasına gelen sağlık sistemi için 3 sağlık merkezine toplamda 6 bin 300 kutu ilaç desteği sağladı.

Sadakataşı Derneği, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılar sonrası çökme noktasına gelen sağlık sistemi için 3 sağlık merkezine toplamda 6 bin 300 kutu ilaç desteği sağladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, dernek, İsrail'in Gazze saldırıları sonrası ilaç ve tıbbi ekipman problemi yaşayan bölgeye sağlık yardımı ulaştırdı.

Bu kapsamda bölgede yaşanan sorunun çözümü için 3 sağlık merkezine ihtiyaçları doğrultusunda toplamda 6 bin 300 kutu muhtelif ilaç desteği sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Kemal Özdal, şunları kaydetti:

"Gazze'de yaşanan saldırılar sonrası dernek olarak başlattığımız acil yardım çalışmaları kapsamında bölgeye gıda, nakdi destek, ev eşyası tedariki gibi birçok alanda destek oluyoruz. Bugün de bölgenin en önemli sorunlarından olan sağlık probleminin çözümüne katkı sağlamak için 3 sağlık merkezine ilaç ulaştırdık. Bölgeye önümüzdeki günlerde ilaç ile birlikte tıbbi cihazlar ulaştıracağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız