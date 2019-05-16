Sadakataşı Derneğinden 100 Aileye Kumanya Yardımı

Sadakataşı Derneği, Almanya İslamic Relief ile "Kardeşlikte ramazan gibi olalım" çağrısıyla başlattığı ramazan yardımları kapsamında Gaziantep'te 100 aileye gıda kumanyası dağıttı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "Kardeşlikte Ramazan gibi olalım" çağrısıyla ramazan çalışmalarına Türkiye'yle birlikte 25 ülkede başlayan Sadakataşı Derneği, Türkiye yardımlarını sürdürüyor.

Sadakataşı Derneği, Almanya İslamic Relief ile Türkiye'nin 20 ilinde sürdürdüğü yardımlar kapsamında 2 bin aileye ramazan kumanyası ulaştıracak.

Dernek Genel Sekreteri Fatih Bolcan denetiminde Gaziantep'te bulunan dernek gönüllüleri, 100 ihtiyaç sahibi aileye şeker, tuz, makarna, pirinç, bulgur, konserve, kahvaltılık, yağ, çay ve meşrubattan oluşan ramazan paketi dağıttı.



Sadakataşı Derneği, başta Türkiye ve Gazze olmak üzere 25 ülkede gerçekleştireceği ramazan çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahiplerinin sofralarını bereketlendirmek için gıda kumanyası, fitre, fidye ve zekat dağıtımları yapacak.

Düzenli kurulacak iftar sofralarında oruçlar açılacak. Ramaza boyunca sürecek yardımlarla birlikte binlerce çocuğa bayramlık kıyafetler hediye edilecek.

Ayrıca hayırseverler, 2989 hattına, "İFTAR" yazıp kısa mesaj göndererek iftar sofralarına katkıda bulunabilecek, www.sadakatasi.org.tr sitesinden online bağış da yapabilecek.

Kaynak: AA