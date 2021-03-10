Sadakataşı Derneği Yemen'deki mülteci ailelere gıda ve su yardımında bulundu
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Sadakataşı Derneği Yemen'deki mülteci ailelere gıda ve su yardımında bulundu

10.03.2021 15:09 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:12
Sadakataşı Derneği Yemen'deki mülteci ailelere gıda ve su yardımında bulundu

Sadakataşı Derneği, Yemen'de yaşayan mülteci ailelere gıda, sıcak yemek ve su yardımında bulundu.

Sadakataşı Derneği, Yemen'de yaşayan mülteci ailelere gıda, sıcak yemek ve su yardımında bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre Sadakataşı Derneği, "Yemen Can Derdinde İyilik Bizim Elimizde" çağrısıyla kampanya başlattı. Gelen yardımlarla Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ BİR-SEN) destekleriyle Yemen'in Marib bölgesindeki ailelere gıda, sıcak yemek ve su dağıtıldı.

Yemen'de bozulan altyapı sistemleri, ekonomik problemler ve milyonlarca kişinin mülteci kamplarında yaşaması nedeniyle temiz suya erişimin zorlaştığı belirtilen açıklamada, bu sorunların çözülmesine katkı sağlamak amacıyla, mülteci kamplarında yaşayan ailelere 100 tanker içilebilir temiz su dağıtıldığı kaydedildi.

Başlatılan kampanya kapsamında bölge için 2 milyon lira yardım toplandığını duyuran Sadakataşı, ramazan ayının sonuna kadar sürdüreceği Yemen yardımları kapsamında bölgeye 5 milyon lira değerinde yardım ulaştırmayı hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara

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