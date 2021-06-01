Sadakataşı Derneği Yemen'de çadır kent açtı
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Sadakataşı Derneği Yemen'de çadır kent açtı

Sadakataşı Derneği Yemen'de çadır kent açtı
Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan - Haberler | Güncel

Sadakataşı Derneği, Yemen'in Marib kentinde 50 ailenin barınabileceği çadır kentin açılışını gerçekleştirdi.

Sadakataşı Derneği, Yemen'in Marib kentinde 50 ailenin barınabileceği çadır kentin açılışını gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamada, "Yemen Can Derdinde İyilik Bizim Elimizde" çağrısıyla başlatılan acil yardım çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Marib kentinin yaklaşık 2 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığı hatırlatılan açıklamada, "Derme çatma barakalarda ve hijyen olmayan ortamlarda yaşayan mültecilerin en büyük sorunu barınma, gıda ve sağlık ihtiyacı. Sadakataşı, Taiz ve Marib bölgelerine düzenli hijyen, gıda ve sağlık yardımları ulaştırıyor." denildi.

Açıklamada, Marib'de açılışı yapılan 50 ailenin konaklayabileceği çadır kentin ilerleyen aylarda genişletileceği kaydedildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen Dernek Başkanı Kemal Özdal, "Yemen'de yaşanan iç savaş nedeniyle ülke nüfusunun yüzde 80'i yardıma muhtaç duruma düştü. Dernek olarak bu duruma kayıtsız kalmayarak başlattığımız yardım çalışmaları devam ediyor." ifadesine yer verdi.

Yemen kampanyasına destek olmak isteyenlerin derneğin banka hesap numarası ya da web sitesi üzerinden katkıda bulunabileceği, ayrıca, "YEMEN" yazıp 2989'a kısa mesaj göndererek 10 TL destekte bulunulabileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan

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