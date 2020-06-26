Sadakataşı Derneği vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı Sadakataşı Derneği bu yıl kurban organizasyonunu "İyilikte Hisseniz Olsun" çağrısıyla Türkiye ile birlikte 31 ülkede gerçekleştirecek.

Sadakataşı Derneği bu yıl kurban organizasyonunu "İyilikte Hisseniz Olsun" çağrısıyla Türkiye ile birlikte 31 ülkede gerçekleştirecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 100'ün üzerinde bölgede kurban faaliyeti gerçekleştirecek olan Sadakataşı Derneği, 800 binden fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

Dernek kurban hisse bedelini Afrika ve Asya ülkelerinin bulunduğu birinci bölge için 600 TL, Türkiye, Yemen ve Uzak Asya ülkelerinin bulunduğu ikinci bölge için 900 TL, Balkanlar ve Ortadoğu ülkelerinin olduğu üçüncü bölge için 1350 TL, Filistin, Irak ve Kıbrıs'ın olduğu dördüncü bölge için 2 bin TL olarak belirledi.

Vekalet yoluyla kurbanlarını derneğe bağışlamak isteyen hayırseverler, kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğine kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilecek.

Hayırseverler, kurban hisse bağışı için "www.sadakatasi.org.tr" web adresinde detaylı bilgiye ulaşabiliyor.

Kaynak: AA