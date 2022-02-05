Sadakataşı Derneğinin kış yardımlarından detaylar

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal ile röportaj

Gıda yardımların dağıtılması

Arsal'da Kur'an eğitim merkezi açılışından detaylar

Sadakataşı Derneği TİKA iş birliğiyle Lübnan'da Kur'an eğitim merkezi açtı

Dernek, Suriye savaşının yükünü sırtlayan sınır kasabası Arsal'da 140 aileye kışlık gıda ve battaniye yardımında bulundu

HERMEL (AA) – Sadakataşı Derneği, Lübnan'ın Suriye sınırındaki Arsal kasabasında 140 aileye kışlık gıda ve battaniye yardımında bulunurken, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle de bir Kur'an eğitim merkezi açtı.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal beraberindeki heyetle, Lübnan'ın Suriye sınırındaki Hermel vilayetine bağlı Arsal kasabasında bir dizi yardım faaliyetlerinde bulundu.

Özdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, " Lübnan'daki yardım faaliyetlerimiz kapsamında Suriye sınırına oldukça yakın bir noktada, binlerce Suriyeli sığınmacının barındığı Arsal kasabasındayız. 126 noktada yaklaşık 60 bin mülteci yaşıyor." dedi.

Suriye savaşının yükünü sırtlayan Arsal'da 140 aileye yardım

Özdal, Suriye savaşının ağır yükünü sırtlayan mültecilere ev sahipliği yapan Arsallı 70 aileye ve yine kamplarda kalan Suriyeli Türkmen 70 aileye gıda ve kışlık yardım ulaştırdıklarını kaydetti.

Öte yandan Almanya'nın başkenti Berlin'den gelen Türk hayırsever Recep Koçulu, Sadakataşı Derneği aracılığıyla Arsal'da bir Kur'an eğitim merkezi yaptırdı.

Kur'an eğitim merkezine, 2017'de kaybettiği eşinin adının verildiğini aktaran Koçulu, "Sadakataşı ile yaptığımız istişareden sonra Arsal'da Kur'an kursu eğitim merkezi inşasına karar verdim. Tek istirhamım eşimin adına inşa edilen bu merkezde onun için hayır duasının okunmasıdır." dedi.

Eğitim merkezinin tefrişatını TİKA yaptı

Koçulu tarafından yaptırılan Saliha Hatun Eğitim Merkezi'nin tüm iç tefrişatını ise TİKA üstlendi.

TİKA Lübnan Koordinatörü Orhan Aydın, şunları kaydetti:

"Kur'an-ı Kerim dershanesinin donatımı TİKA tarafından sağlandı. Dershanede 5 sınıf, öğrenciler ve aileler için bir bekleme salonu, mutfak ve tuvaletler yer alıyor. TİKA tarafından hayata geçirilen proje ile merkeze öğrenci ve öğretmen masa ve sandalyeleri, yazı tahtaları, halı ve dolapların yanı sıra masaüstü bilgisayarlar, projeksiyon cihazı, modem, yazıcı, ocak, mikrodalga fırın, buzdolabı ve klimalar temin edildi."