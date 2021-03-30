Sadakataşı Derneği, ramazanda 30 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaşacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sadakataşı Derneği, ramazanda 30 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaşacak

Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Sadakataşı Derneği, ramazanda 30 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaşacak

Sadakataşı Derneği, bu yıl "Ramazanda Biriz Sofrada Beraberiz" çağrısıyla başta Türkiye olmak üzere 30 ülke ve 100'ün üzerinde bölgede gerçekleştireceği ramazan yardımları için çalışmalara başladı.

Bilim Kurulu üyesinden Ramazan öncesi dikkat çeken uyarı: 5 dakikalık bulaş süresi 3 dakikaya düştü
Bilim Kurulu üyesinden Ramazan öncesi dikkat çeken uyarı: 5 dakikalık bulaş süresi 3 dakikaya düştü
İngiliz mutasyonunda korkutan gelişme! Çocukları etkiliyor, kalp hastalıklarına sebep olacak
İngiliz mutasyonunda korkutan gelişme! Çocukları etkiliyor, kalp hastalıklarına sebep olacak

Sadakataşı Derneği, bu yıl "Ramazanda Biriz Sofrada Beraberiz" çağrısıyla başta Türkiye olmak üzere 30 ülke ve 100'ün üzerinde bölgede gerçekleştireceği ramazan yardımları için çalışmalara başladı.

Sadakataşı Derneğinden yapılan açıklamaya göre, ramazan faaliyetlerini dünyanın dört bir tarafında gerçekleştirecek olan dernek, ihtiyaç sahiplerine kumanya, zekat, fitre ve bayramlık kıyafetler ulaştıracak. Dernek, önceden belirlenen ailelerin evlerine yemek kumanyaları dağıtarak iftar organizasyonları yapacak.

Ramazan yardımları kapsamında 15 bini Türkiye'de olmak üzere toplam 25 bin aileye kumanya ulaştırarak sofraları bereketlendirmeyi hedefleyen dernek, ayrıca Türkiye'de 6 bin aileye 200 liralık market kartı dağıtımı yapacak.

Sadakataşı Derneğinin, ramazan ayının bereketini birlikte yaşamak amacıyla dünyanın dört bir tarafında kurduğu kardeşlik sofraları bu yıl da devam edecek. Dernek geleneksel Mescid-i Aksa sofralarında Kudüslülerle bir araya gelmeyi sürdürecek. Pandemi kısıtlamalarının olduğu ülkelerde ihtiyaç sahiplerinin evlerine iftarlık kumanya dağıtımları yapılacak.

Sadakataşı ekipleri Türkiye, Yemen, Gazze, Kudüs, Suriye ve Bangladeş başta olmak üzere 30 ülkede 5 bin aileye zekat, fidye ve fitre dağıtımları gerçekleştirecek.

Bayramın mutluluğunu en fazla yaşayan çocukları da unutmayan dernek, yardım faaliyetlerinin yapılacağı ülkelerde 6 bin çocuğa bayramlık kıyafet ve oyuncak hediye edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal İhsan Yavuz Ali İhsan Su Mustafa Şentop Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şevval Sam Sezen Aksu Cem Adrian Demet Akalın
Spor Ali Koç Caner Erkin Ersun Yanal Şenol Güneş Mesut Bakkal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sadakataşı Derneği, ramazanda 30 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaşacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 13:41:37. #1.16#
title