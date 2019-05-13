Sadakataşı Derneği Ramazan Yardımlarını Sürdürüyor

Sadakataşı Derneği, "Kardeşlikte ramazan gibi olalım" çağrısıyla başladığı ramazan yardımlarını, Türkiye'nin 20 ilinde sürdürüyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı yardımları kapsamında Türkiye'nin dört bir tarafındaki ihtiyaç sahibi ve yoksul ailelere yardım ulaştırıyor.

Sadakataşı Derneği, ramazanda, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, İstanbul, Ağrı, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Kırklareli, Tokat, Eskişehir, Gümüşhane, Erzurum, Sinop, Bolu, Muş, Çorum, Şırnak, Bitlis ve Malatya'da yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırmaya devam edecek.

Başta Türkiye ve Gazze olmak üzere 25 ülkede gerçekleştireceği ramazan çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahiplerinin sofralarını bereketlendirmek için gıda kumanyası, fitre, fidye ve zekat dağıtımı yapacak olan dernek, düzenli kurulacak iftar sofralarında Müslümanlarla buluşacak.

Ramazan ayı boyunca sürecek yardımlarla birlikte binlerce çocuğa da bayramlık kıyafetler hediye edilecek.

Bu yıl da ramazan sevincini ihtiyaç sahipleriyle birlikte yaşamak için yardım çağrısında bulunan Sadakataşı, kumanya bedelini 120, bayramlık bedelini 125, fitre bedelini 23, iftar bedelini ise 20 lira olarak belirledi.

Ayrıca hayırseverler, 2989 kısa mesaj hattından İFTAR yazıp SMS göndererek iftar sofralarına katkıda bulunabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, bu yıl da ramazan ayında yoksul, ihtiyaç sahibi ve yetim ailelere yardım ulaştırıldığını belirtti.

Türkiye'de 20 ilde yapılan yardımların, hayırsever ve gönüllülerin destek ve katkılarıyla devam ettiğini aktaran Özdal, "Türkiye'de, ramazan yardımları kapsamında 5 bin aileye kumanya, binlerce çocuğumuza bayramlık kıyafet dağıtmayı hedefliyoruz. Kuracağımız iftar sofralarında da kardeşlerimizle bir araya geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA