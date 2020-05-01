Sadakataşı Derneği, ramazan yardımlarına devam ediyor

Sadakataşı Derneği, "askıda ekmek" uygulaması ile tüm Türkiye'de ramazan ayı boyunca on binlerce aileye pide dağıtımı gerçekleştirmeyi planlıyor.

Sadakataşı Derneği, "askıda ekmek" uygulaması ile tüm Türkiye'de ramazan ayı boyunca on binlerce aileye pide dağıtımı gerçekleştirmeyi planlıyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, derneğin yurt içinde sürdürdüğü çalışmalar kapsamında dağıtımlarına devam edilen gıda kumanyası ve ihtiyaç sahiplerinin marketlerden alışveriş yapabilecekleri sosyal yardım kartlarıyla 50 bin aileye ulaşılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, "Sosyal yardımlaşmaya ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde ramazan kumanyası ve sosyal yardım kartları dağıtımları gerçekleştiriyoruz. Bununla birlikte atalarımızdan bizlere miras kalan askıda ekmek uygulamasını başlattık. Ülkemizin her köşesindeki ihtiyaç sahiplerinin iftar sofralarını bereketlendirmek için pide ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yardımlaşma kültürünün toplumun inanç ve geleneklerinde olduğunu belirten Özdal, sürdürmüş oldukları projeye destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Kaynak: AA