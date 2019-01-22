Sadakataşı Derneği'nden Yemen'e Yardım

Sadakataşı Derneği, Yemen'in Marib kentinde iç savaş sebebiyle evlerini terk etmek zorunda kalan göçmenlere gıda, su, ekmek ve hijyen paketi dağıtımı gerçekleştirdi.

Sadakataşı Derneği Projeler Koodinatörü Orhan Hasan AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak yürüttükleri acil yardım çalışmaları kapsamında Marib kentindeki er-Ravda, en-Nesim ve el-Mil mülteci kamplarında yaşayan 3 bin 200 aileye un, şeker, pirinç, yağ, konserve ve süt tozundan oluşan gıda kolisi dağıttıklarını belirtti.

Hasan ayrıca, 600 hisse adak ve akika eti, 520 tanker içme suyu, 1100 aileye hijyen kolisi, 135 bin kişiye ise ekmek dağıtımı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kamplara mobil klinik

Hasan, ülkede hijyen ürünleri temininde yaşanan zorluklar ve çöken altyapı sistemi nedeniyle salgın hastalıkların baş gösterdiğini, yaşanan bombardımanlar sebebiyle de birçok hastanenin ya yıkılmış durumda ya da elektrik ve su ihtiyacından dolayı tam kapasite hizmet veremez duruma geldiğini söyledi.

Sadakataşı derneği olarak sağlık alanındaki eksiklerin kapatılmasına destek olmak amacıyla Marib ve Taiz illerinde bulunan kamplarda yaşayan ve sağlık hizmetinden mahrum durumdaki Yemenliler için gezici bir mobil klinikle sağlık hizmeti verdiklerini aktardı.

Hasan ayrıca, çatışmalar nedeniyle engelli duruma düşen 550 kişiye dernek tarafından tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirildiklerini ve Marib il merkezindeki el-Hayat hastanesine temin edilemeyen ilaçlar konusunda yardımda bulunduklarını ifade etti.

400 bin kişiye yardım ulaştırıldı



Öte yandan Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak "Elini uzat Yemen ölüyor" kampanyası ile başladıkları yardım faaliyetleri kapsamında yaklaşık 400 bin kişiye tıbbi malzeme, hijyen paketi, içilebilir temiz su ve gıda kolisi dağıtımları gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yemen'deki yardım çalışmalarını ara vermeden sürdüreceklerini kaydeden Özdal, "Ecdat yadigarı Yemen'de iç savaş sonrası insanlık dramı yaşanıyor. Milyonlarca kişi yardıma muhtaç durumda yaşamlarını sürdürüyor." dedi.

Kaynak: AA